So sichern Sie sich Tickets für Schweiz gegen Kolumbien: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

Der fehlerfreie Turnierverlauf der Schweiz gewinnt weiter an Schwung und löste einen starken Anstieg der Ticketnachfrage aus, nachdem sich die "Rossocrociati" am Donnerstag durch einen 2:0-Sieg gegen Algerien zum vierten Mal in Folge das Ticket für das Achtelfinale einer FIFA-Weltmeisterschaft gesichert hatten.

Die Treffer von Breel Embolo und Dan Ndoye krönten die taktische Leistung der disziplinierten Mannschaft von Trainer Murat Yakin und nährten die Zuversicht, dass dieser Kader bereit ist, die Viertelfinal-Hürde zu nehmen.

Yakins Team trifft nun auf Kolumbien, das sich am Freitag durch einen 1:0-Erfolg gegen Ghana erstmals seit 2018 für das Achtelfinale qualifiziert hat.

Jhon Arias' Treffer in der 14. Minute entschied das Duell, in dem Néstor Lorenzos Team die "Black Stars" knapp bezwang. Kolumbien will zum zweiten Mal ins WM-Viertelfinale, nachdem "La Tricolor" 2014 in Brasilien bereits unter die letzten Acht gekommen war.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Schweiz gegen Kolumbien sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das WM-Spiel Schweiz gegen Kolumbien?

Das Achtelfinale steigt im BC Place in Vancouver.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde BC Place Vancouver

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Schweiz gegen Kolumbien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Schweiz gegen Kolumbien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Schweiz gegen Kolumbien: Alles, was Sie wissen müssen

Schweiz gegen Kolumbien – Form

Schweiz gegen Kolumbien: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

SUI Letztes Spiel COL 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Kolumbien 3 - 1 Schweiz 1 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

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