So sichern Sie sich Tickets für Portugal gegen Spanien: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

Es ist das Achtelfinale, auf das alle gewartet haben – vor allem die Menschen auf der Iberischen Halbinsel. Spanien trifft am Montag (6. Juli) in Dallas auf seinen Nachbarn und Rivalen Portugal. Das Ziel: der Einzug ins WM-Viertelfinale.
Viele glaubten, Cristiano Ronaldo sei bei diesem Turnier schon ausgeschieden, als er im Spiel gegen Kroatien vom Platz ging, doch Gonçalo Ramos’ Kopfballtreffer in der Schlussphase brachte den Sieg und schoss Portugal in die nächste Runde.
Doch gelingt es CR7 & Co., die hartnäckigen Spanier zu bezwingen, die bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 noch kein Gegentor zugelassen haben? Zudem weist "La Roja" – abgesehen von Niederlagen im Elfmeterschießen – eine Serie von 35 ungeschlagenen Spielen auf.
Das Duell sollten Fans nicht verpassen. GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026 und zeigt, wie Sie Plätze für Portugal gegen Spanien bekommen und was sie kosten.
Wann beginnt das Spiel Portugal gegen Spanien?
Das Spiel steigt im AT&T Stadium in Dallas.
So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Portugal gegen Spanien
Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Portugal gegen Spanien?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Datum
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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