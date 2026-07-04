Die "Atlas-Löwen" besiegten am Samstag im Houston Stadium den Mitausrichter des Turniers, Kanada, mit 3:0 und wollen nun nach ihrem vierten Platz in Katar vor vier Jahren zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie am Donnerstag (9. Juli) entweder Paraguay oder Frankreich schlagen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Paraguay ODER Frankreich gegen Marokko bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das WM-Spiel Paraguay ODER Frankreich gegen Marokko?

Das Viertelfinale steigt im Boston Stadium (Gillette Stadium).

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Paraguay ODER Frankreich gegen Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Paraguay ODER Frankreich gegen Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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