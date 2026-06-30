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Book Paraguay vs France Round of 16 World Cup Tickets

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So sichern Sie sich Tickets für Paraguay gegen Frankreich: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

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J. Enciso
Kylian Mbappé

Paraguay trifft im Achtelfinale auf Frankreich. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre WM-Tickets sichern können.

Paraguay sorgte für die erste große Überraschung in der K.o.-Phase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, als es Deutschland am Montag in Boston nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale aus dem Turnier warf.

Die Südamerikaner sind nur noch einen Sieg davon entfernt, ihre bisher beste WM-Leistung zu wiederholen, denn 2010 hatten sie das Viertelfinale erreicht.

Am Samstag (4. Juli) im Lincoln Financial Field in Philadelphia muss Paraguay Frankreich ausschalten, um weiterzukommen.

Frankreich, Weltmeister von 1998 und 2018, trifft in Philadelphia auf Paraguay, nachdem es am Dienstag in New Jersey einen souveränen Sieg im Sechzehntelfinale gegen Schweden errungen hat.

"Les Bleus" gewannen alle drei Spiele der Gruppe I und haben mit Kapitän Kylian Mbappé einen der Favoriten auf den Goldenen Schuh in ihren Reihen. Der Stürmer von Real Madrid, der bei der Weltmeisterschaft 2022 Torschützenkönig war, hat in seinen bisherigen vier Spielen sechs Tore erzielt.

GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026 und zeigt, wie Sie sich Plätze für Paraguay gegen Frankreich sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Paraguay gegen Frankreich?

Das Achtelfinale steigt im Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).

So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel Paraguay gegen Frankreich

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Paraguay gegen Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Paraguay gegen Frankreich bei der WM: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paraguay gegen Frankreich

PAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Paraguay gegen Frankreich: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

PAR

Letzte 3 Spiele

FRA

0

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

Paraguay gegen Frankreich: Teamnews

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