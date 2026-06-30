So sichern Sie sich Tickets für Paraguay gegen Frankreich ODER Schweden: WM-Preise, Achtelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

Paraguay sorgte für die erste große Überraschung in der K.o.-Phase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, als es Deutschland am Montag in Boston nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale aus dem Turnier warf. Nun muss das Team am Samstag (4. Juli) im Lincoln Financial Field in Philadelphia eine weitere europäische Spitzenmannschaft ausschalten, um weiterzukommen.

Die Südamerikaner brauchen nur noch einen Sieg, um ihr bisher bestes WM-Ergebnis zu wiederholen: 2010 erreichten sie das Viertelfinale.



GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für Paraguay gegen Frankreich oder Schweden bekommen und was sie kosten.

Wann beginnt das Spiel Paraguay gegen Frankreich ODER Schweden?

Das Achtelfinale steigt im Lincoln Financial Field in Philadelphia.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Philadelphia Stadium

So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel Paraguay gegen Frankreich ODER Schweden

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Paraguay gegen Frankreich ODER Schweden?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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