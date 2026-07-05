So sichern Sie sich Tickets für Norwegen gegen Mexiko ODER England: WM-Preise, Viertelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

Norwegen nutzt seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren voll aus. Die "Wikinger" sorgten im MetLife-Stadion für eine Sensation gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien und sicherten sich damit ihren Platz im Viertelfinale.



Was auch immer am Samstag in Miami passieren mag – die "Røde, Hvite, Blå"haben ihre bisher beste Leistung bei diesem größten Sportereignis der Welt bereits übertroffen.



Erling Haaland bleibt das Herzstück der Mannschaft von Ståle Solbakken. Mit seinem Doppelpack gegen Brasilien erhöhte er sein Turnierkonto auf sieben Treffer und teilt sich damit mit Kylian Mbappé und Lionel Messi die Spitze der Torschützenliste.



Wer Norwegens Gegner im Viertelfinale wird, entscheidet sich im Spiel zwischen Mexiko und England im Azteca-Stadion.



GOAL liefert alle Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Norwegen gegen Mexiko ODER England sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Norwegen gegen Mexiko ODER England?

Das Viertelfinale steigt im Hard Rock Stadium in Miami, Florida.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Miami Stadium

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Norwegen gegen Mexiko ODER England kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung – die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Norwegen gegen Mexiko ODER England?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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