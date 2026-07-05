WM 2026: Norwegen fordert England im Viertelfinale in Florida heraus

Norwegen nutzt seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren voll aus. Die "Wikinger" sorgten im MetLife-Stadion für eine Sensation gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien und sicherten sich damit ihren Platz im Viertelfinale.

Die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalmannschaft überstand im Azteca-Stadion einen Thriller mit fünf Toren und setzte sich 3:2 gegen den Mitgastgeber Mexiko durch.

Wann beginnt das Spiel Norwegen gegen England?

Das Spiel findet im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, statt.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Miami Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Norwegen gegen England kaufen?

Hier finden Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Norwegen gegen England?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Norwegen gegen England: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Norwegen gegen England

Norwegen gegen England: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

NOR Letzte 2 Spiele ENG 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege England 1 - 0 Norwegen

Norwegen 0 - 1 England 0 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Norwegen gegen England: Teamnews

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