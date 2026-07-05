WM 2026: Norwegen fordert England im Viertelfinale in Florida heraus
Norwegen nutzt seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren voll aus. Die "Wikinger" sorgten im MetLife-Stadion für eine Sensation gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien und sicherten sich damit ihren Platz im Viertelfinale.
Die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalmannschaft überstand im Azteca-Stadion einen Thriller mit fünf Toren und setzte sich 3:2 gegen den Mitgastgeber Mexiko durch.
Wann beginnt das Spiel Norwegen gegen England?
Das Spiel findet im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, statt.
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Norwegen gegen England kaufen?
Hier finden Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Norwegen gegen England?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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