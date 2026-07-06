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So sichern Sie sich Tickets für Norwegen gegen England: Preise für die WM in Miami, Infos zum Viertelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

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Norwegen gegen England im WM-Viertelfinale in Miami. So sichern Sie sich Tickets

WM 2026: Norwegen fordert England im Viertelfinale in Florida heraus

Norwegen nutzt seine Rückkehr auf die WM-Bühne nach 28 Jahren voll aus. Die "Wikinger" schockten den fünfmaligen Weltmeister Brasilien im MetLife-Stadion und sicherten sich damit ihren Platz im Viertelfinale.

Die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalmannschaft überstand im Azteca-Stadion einen Thriller mit fünf Toren und gewann 3:2 gegen den Mitgastgeber Mexiko.

Wann beginnt das Spiel Norwegen gegen England?

Das Viertelfinale steigt im Hard Rock Stadium in Miami, Florida.

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Norwegen gegen England kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Norwegen gegen England?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Norwegen gegen England: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Norwegen gegen England

NOR

NOR - Form

IRQ
S1-4
SEN
S3-2
FRA
N1-4
ELF
S1-2
BRA
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ENG

ENG - Form

CRO
S4-2
GHA
U0-0
PAN
S0-2
COD
S2-1
MEX
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Norwegen gegen England: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

NOR

Letzte 2 Spiele

ENG

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

0

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/2
Beide Teams haben getroffen
0/2

Norwegen gegen England: Teamnews

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