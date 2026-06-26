So sichern Sie sich Tickets für Niederlande gegen Marokko: Preise für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft, Informationen zum Spiel im Estadio Monterrey, Last-Minute-Angebote und mehr

Die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 beschert uns in Mexiko ein Spitzenspiel, wenn die Niederlande und Marokko in einem K.o.-Duell mit hohem Einsatz aufeinandertreffen.

Die "Oranje" von Ronald Koeman holten sich Platz eins in Gruppe F nach einem 3:1 gegen Tunesien und wirkten dabei offensiv stark.

Jetzt folgt für sie jedoch eine harte Prüfung gegen das starke Marokko, das nach einem 4:2-Erfolg über Haiti punktgleich mit Brasilien in Gruppe C landete.

In einer erstaunlichen Fügung findet dieses Duell genau 32 Jahre nach dem berühmten Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei der WM 1994 in den USA statt – und bildet damit die Bühne für einen Kampf zwischen der präzisen niederländischen Spielstruktur und dem leidenschaftlichen Flair der Atlas-Löwen.

Wann beginnt das Achtelfinale Niederlande gegen Marokko?

Das K.-o.-Spiel findet im Monterrey-Stadion (Estadio BBVA) in Guadalupe, Monterrey, Mexiko, statt.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Monterrey Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Achtelfinalspiel Niederlande gegen Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Spiel der Runde der 32 zwischen den Niederlanden und Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Niederlande gegen Marokko: Alles, was Sie wissen müssen

Form der Niederlande gegen Marokko

Niederlande gegen Marokko: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

NED Letztes Spiel MAR 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Marokko 1 - 2 Niederlande 2 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Tabelle Niederlande gegen Marokko

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