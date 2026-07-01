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So sichern Sie sich Tickets für Mexiko gegen England: WM-Preise, Infos zum Achtelfinale, Last-Minute-Angebote in Mexiko-Stadt und mehr

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Mexiko hat bei der Weltmeisterschaft das Achtelfinale erreicht und trifft dort auf England. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Tickets sichern können.

In der Hauptstadt steht nun offiziell ein spektakuläres K.o.-Duell: Co-Gastgeber Mexiko trifft im Star-Aufgebot des Achtelfinales der Weltmeisterschaft 2026 auf England.

"El Tri" zog nach einem 2:0-Sieg ohne Gegentor gegen Ecuador ins Viertelfinale ein und versetzte die ausverkauften heimischen Ränge damit in Ekstase.

Nun empfängt die Mannschaft die englische Nationalelf von Thomas Tuchel, die gegen die DR Kongo einen frühen Rückstand wettmachte und dank eines Doppelpacks von Harry Kane in der zweiten Halbzeit 2:1 gewann.

In der feindseligen Hitze von Mexiko-Stadt steht den "Three Lions" die nächste Bewährungsprobe für ihre Titelambitionen gegen einen von seiner Geschichte getragenen Gastgeber bevor.

Wann beginnt das WM-Spiel Mexiko gegen England bzw. die DR Kongo?

Das Achtelfinale zwischen Mexiko und England steigt im Estadio Azteca inMexiko-Stadt.

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Mexiko gegen England kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist die Verfügbarkeit auf dem Primärmarkt derzeit extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Mexiko gegen England?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Mexiko gegen England: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Mexiko gegen England

MEX
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

ENG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Mexiko gegen England: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

MEX

Letzte 2 Spiele

ENG

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

1

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Tabelle: Mexiko gegen England

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