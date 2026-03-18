So sichern Sie sich Tickets für Manchester City 2026: Carabao-Cup-Finale, Champions League, bevorstehende Spiele und mehr

Auch wenn ihr Streben nach einem historischen Vierfachsieg nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League gegen Real Madrid ein Ende fand, bleibt die Mannschaft von Pep Guardiola weiterhin fest im Rennen um das nationale Triple.

GOAL stellt Ihnen die Möglichkeiten vor, Manchester City in der laufenden Saison in der Premier League und der Champions League live zu erleben.

Bevorstehende Spiele von Manchester City 2025/26

Datum und Uhrzeit (GMT) Spielplan Wettbewerb Tickets So, 22. März, 16:30 Uhr vs Arsenal (H) Carabao-Cup-Finale Tickets Sa, 4. Apr., 12:45 vs Liverpool (H) Premier League Tickets So, 12. Apr., 16:30 bei Chelsea (A) Premier League Tickets So, 19. Apr., 16:30 vs. Arsenal (H) Premier League Tickets So, 26. Apr., 14:00 bei Burnley (A) Premier League Tickets Sa, 2. Mai, 15:00 Uhr* bei Everton (A) Premier League Tickets Sa, 9. Mai, 15:00 Uhr* gegen Brentford (H) Premier League Tickets So, 17. Mai, 15:00 Uhr* in Bournemouth (A) Premier League Tickets So, 24. Mai, 16:00 vs Aston Villa (H) Premier League (letzter Spieltag) Tickets

*Hinweis: Das Heimspiel gegen Crystal Palace (ursprünglich am 21. März) steht derzeit noch nicht fest, da es wegen des Carabao-Cup-Finales verschoben wurde. Die Spieltermine im Mai hängen noch von der endgültigen Auswahl der TV-Übertragungen ab.

Wie kann man Tickets für Manchester City 2025/26 kaufen?

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Tickets für Manchester City sind ab sofort erhältlich. Fans, die sich in dieser Saison einen Platz im Etihad Stadium sichern möchten, können ihre Tickets über das offizielle Ticketportal von Manchester City erwerben. Die Website ist in dieser Saison der offizielle Erstverkäufer für Heimspiel-Tickets von Manchester City.

Britische Fußballvereine vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Saisonkarteninhaber Dann an die Vereinsmitglieder, die oft nach Treuepunkten aus früheren Käufen gereiht werden Und schließlich an die Öffentlichkeit im Rahmen des „allgemeinen Vorverkaufs“.

Sie können Tickets für Veranstaltungen von Manchester City auch über Sekundärticketverkäufer wie StubHub buchen.

Wie kaufe ich Dauerkarten für Manchester City?

Eine Saisonkarte für Manchester City ist die einzige garantierte Möglichkeit, sicherzustellen, dass Sie während einer Premier-League-Saison jedes Heimspiel im Etihad Stadium besuchen können. Sie garantiert Ihnen einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf der Tribüne, von dem aus Sie das Geschehen verfolgen können.

Da die Saison 2025/26 bereits läuft, sind Saisonkarten für Manchester City für die aktuelle Spielzeit jedoch nicht mehr erhältlich. Fans, die eine Saisonkarte für zukünftige Spielzeiten erwerben möchten, sollten das offizielle Ticketportal des Vereins im Auge behalten, um weitere Informationen zu erhalten.

Darüber hinaus müssen Fans, die eine Dauerkarte kaufen möchten, bereits Vereinsmitglied sein. Mitgliedschaften sind derzeit über das offizielle Ticketportal von City erhältlich. Zögern Sie also nicht, sich die besten Chancen zu sichern, um sich eine Dauerkarte für die nächste Saison zu sichern.

Wie kann ich Auswärtstickets für Manchester City kaufen?

Sie können Auswärtstickets für Manchester City auf der offiziellen Website des Vereins kaufen, genau wie bei Heimspielen. Dazu benötigen Sie jedoch weiterhin eine City-Mitgliedschaft.

Sie können auch versuchen, Tickets über die Website des gegnerischen Vereins zu kaufen, allerdings müssen Sie dort wahrscheinlich ebenfalls Mitglied sein.

Wie kommt man am besten zum Etihad Stadium?

Am besten gelangt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Etihad Stadium, da Busverbindungen und die Metrolink eine bequeme Anbindung an das Stadion bieten.

Letzterer verkehrt vom Stadtzentrum aus vom Bahnhof Manchester Piccadilly zur Haltestelle „Etihad Campus“ sowie vom benachbarten Ashton. Die Fahrzeit ab Piccadilly beträgt weniger als 10 Minuten, und an Spieltagen verkehren die Straßenbahnen fünfmal pro Stunde.

Die nahegelegenen Metrolink-Haltestellen Holt Town und Velopark, die sich zu beiden Seiten der Haltestelle Etihad Campus befinden, sind jedoch mindestens eine Stunde lang nicht in Betrieb. Bitte beachten Sie dies. Parkplätze können ebenfalls reserviert werden, dies muss jedoch im Voraus erfolgen, und die Plätze sind begrenzt.