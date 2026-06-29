So sichern Sie sich Tickets für Kanada gegen Niederlande ODER Marokko: WM-Preise, Achtelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

Für den Mitausrichter Kanada geht die Geschichte weiter: Nach einem 1:0-Sieg über Südafrika, den Stephen Eustáquio in der 92. Minute sicherte, zog das Team ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.

Jesse Marschs Team kennt seinen nächsten Gegner noch nicht. Heute Abend treffen die Niederlande und Marokko in Monterrey aufeinander, um den Gegner zu ermitteln.

Wann beginnt das WM-Spiel Kanada gegen die Niederlande oder Marokko?

Das Achtelfinalspiel Kanadas steigt im Houston Stadium in Houston, Texas.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Kanada gegen die Niederlande ODER Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Kanada gegen die Niederlande ODER Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Kanada gegen TBC bei der Weltmeisterschaft: Alles, was Sie wissen müssen

Kanada gegen TBC – Form

Kanada gegen TBC: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

Kanada gegen TBC – Tabelle

Weiterlesen