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So sichern Sie sich Tickets für Kanada gegen Marokko: WM-Preise, Achtelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Kanada trifft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft als nächstes auf Marokko. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Für den Mitausrichter Kanada geht es weiter: Nach dem 1:0-Sieg gegen Südafrika, den Stephen Eustáquio in der 92. Minute sicherte, zog das Team ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.

Jesse Marschs Team spielt jetzt gegen den Halbfinalisten der WM 2022, Marokko, das sich im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durchsetzte.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für Kanada gegen Marokko sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Kanada gegen Marokko?

Das Achtelfinalspiel findet im Houston Stadium (NRG Stadium) in Texas statt.

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Kanada gegen Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen eingingen, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Kanada gegen Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 $ erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf lagen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Kanada gegen Marokko: Alles, was Sie wissen müssen

Kanada gegen Marokko

CAN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

MAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Kanada gegen Marokko: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

CAN

Letzte 2 Spiele

MAR

0

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

1

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
1/2

Kanada gegen Marokko – Teamnews

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