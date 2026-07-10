Frankreich, Weltmeister von 1998 und 2018, erreichte am Donnerstag im Boston Stadium durch einen 2:0-Erfolg gegen Marokko zum dritten Mal in Folge das Halbfinale.

Torschützenkönig Kylian Mbappé erzielte sein achtes Turniertor, bevor Ousmane Dembélé die Führung der "Les Bleus" ausbaute. Damit besiegte Frankreich die Mannschaft, gegen die es bereits im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 gewonnen hatte, bevor es im Finale nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Argentinien unterlag.

Im nächsten Schritt treffen Didier Deschamps’ Spieler auf Spanien.

Ein spätes Tor von Mikel Merino von Arsenal bescherte "La Roja" den 2:1-Erfolg gegen Belgien im Los Angeles Stadium am Freitag.

Fabián Ruiz brachte die Weltmeister von 2010 in der ersten Halbzeit in Führung, bevor Charles De Ketelaere für die "Red Devils" ausglich.

Merino traf schon beim 1:0-Achtelfinalsieg gegen Portugal und wiederholte das im Viertelfinale. Reicht die Stärke seiner Mannschaft, um Favorit Frankreich zu schlagen?

GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für Frankreich gegen Spanien sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das WM-Spiel Frankreich gegen Spanien?

Das erste Halbfinale steigt im Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Weltmeisterschaft - Halbfinale Dallas Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Frankreich gegen Spanien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Spanien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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