Der zweifache Weltmeister Frankreich erreichte am Donnerstag in Boston mit einem 2:0-Sieg gegen Marokko zum dritten Mal in Folge das Halbfinale.

Torschützenkönig Kylian Mbappé erzielte sein achtes Turniertor, bevor Ousmane Dembélé die Führung der "Les Bleus" ausbaute. Damit besiegte Frankreich die Mannschaft, gegen die es bereits im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 gewonnen hatte – bevor es im Finale eine schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien hinnehmen musste.

Im nächsten Schritt treffen die Männer von Didier Deschamps auf Spanien.

Ein spätes Tor von Mikel Merino von Arsenal bescherte "La Roja" einen knappen 2:1-Erfolg gegen Belgien am Freitag in Los Angeles.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Frankreich gegen Spanien sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Frankreich gegen Spanien?

Das erste WM-Halbfinale steigt im AT&T Stadium inDallas.

Weltmeisterschaft - Halbfinale Dallas Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Frankreich gegen Spanien kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung – die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Spanien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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