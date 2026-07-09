Frankreich, Weltmeister von 1998 und 2018, erreichte am Donnerstag im Boston Stadium durch einen 2:0-Sieg gegen Marokko zum dritten Mal in Folge das Halbfinale.

Torschützenkönig Kylian Mbappé erzielte sein achtes Turniertor, bevor Ousmane Dembélé die Führung der "Les Bleus" ausbaute. Damit besiegte Frankreich jene Mannschaft, gegen die es bereits im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022 gewonnen hatte, bevor es im Finale nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Argentinien unterlag.

Im nächsten Schritt treffen die Männer von Didier Deschamps auf einen weiteren europäischen Gegner – Spanien oder Belgien.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Frankreich gegen Spanien oder Belgien sichern und was diese kosten.

Wann ist der Anpfiff des WM-Spiels Frankreich gegen Spanien ODER Belgien?

Das erste Halbfinale steigt im Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Weltmeisterschaft - Halbfinale Dallas Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Frankreich gegen Spanien ODER Belgien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Frankreich gegen Spanien ODER Belgien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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