So sichern Sie sich Tickets für Frankreich gegen Schweden: Preise für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft, Spielort New York, Last-Minute-Angebote und mehr

Frankreich und Schweden stehen am Montag (29. Juni) im Fokus, wenn die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 läuft.

Die "Les Bleus" von Didier Deschamps gewannen Gruppe I und erzielten dabei zehn Tore. Damit unterstrichen sie ihren Status als Turnierfavorit. Nun treffen sie auf eine hartnäckige schwedische Mannschaft, die sich in der schweren Gruppe F durchsetzte und als eines der besten drittplatzierten Teams weitergekommen ist.

Frankreich geht als Favorit ins Spiel, doch die Offensive der"Blågult" zwingt die französische Abwehr zu voller Konzentration.



GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 – auch, wie Sie sich Plätze für das Spiel Frankreich gegen Schweden sichern und welche Preise Sie erwarten.

Wann beginnt Frankreich gegen Schweden?

Das K.-o.-Spiel steigt im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

So kaufen Sie Tickets für das WM-Spiel Frankreich gegen Schweden

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Schweden?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten lagen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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