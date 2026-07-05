So sichern Sie sich Tickets für Frankreich gegen Marokko: WM-Preise, Infos zum Viertelfinale, Last-Minute-Angebote und mehr

Die "Atlas-Löwen" besiegten am Samstag im Houston Stadium den WM-Mitausrichter Kanada 3:0 und wollen nach Platz vier in Katar vor vier Jahren zum zweiten Mal in Folge ins Halbfinale.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie am Donnerstag (9. Juli) den zweimaligen Weltmeister Frankreich besiegen, der sie 2022 im Halbfinale ausgeschaltet hatte.

"Les Blues" bestanden am Samstag im Philadelphia Stadium eine enge Prüfung gegen Paraguay, wobei Kapitän Kylian Mbappé vom Elfmeterpunkt sein siebtes Turniertor erzielte und so den 1:0-Sieg sicherte sowie die Führung im Rennen um den Goldenen Schuh zurückeroberte.

Frankreich gewann 1998 und 2018 den Titel und verlor 2022 im Finale gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Nun will die Mannschaft die Krone zurück.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Frankreich gegen Marokko bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Frankreich gegen Marokko?

Das Viertelfinale steigt im Boston Stadium (Gillette Stadium).

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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