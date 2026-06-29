So sichern Sie sich Tickets für England gegen DR Kongo: WM-Preise, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

In der ersten Runde der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 kommt es in Georgien zu einem interkontinentalen Duell, wenn die von Thomas Tuchel trainierte englische Nationalmannschaft in der Runde der letzten 32 auf die DR Kongo trifft.

Die "Three Lions" gewannen die Gruppe L nach einem 2:0 gegen Panama, einem Remis gegen Ghana und einem klaren Sieg gegen Kroatien.

England trifft auf eine hochmotivierte Mannschaft aus der DR Kongo, die sich nach einem 3:1-Comeback gegen Usbekistan für die K.o.-Runde qualifiziert hat.



GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026 und erklärt, wie Sie Plätze für das Spiel England gegen die DR Kongo bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel England gegen DR Kongo?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Atlanta Stadium

So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel England gegen die DR Kongo

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten die WM-Tickets für das Spiel England gegen die DR Kongo?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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