So sichern Sie sich Tickets für England gegen Argentinien: Preise für das WM-Halbfinale, Spielinformationen, Last-Minute-Angebote und mehr

England hat sich mit Mühe den Einzug ins Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gesichert. Im rein europäischen Viertelfinale in Miami geriet die Mannschaft gegen Norwegen in der ersten Halbzeit in Rückstand. Jude Bellingham glich jedoch in der regulären Spielzeit aus und erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer, wodurch er die Fans der "Three Lions" in Ekstase versetzte.

Damit ist England nur noch einen Sieg vom ersten Finale seit 60 Jahren entfernt. Zuvor trifft die Mannschaft von Thomas Tuchel am Mittwoch (15. Juli) im Halbfinale in Atlanta auf Titelverteidiger Argentinien.

"La Albiceleste" lieferte bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits mehrere enge Spiele und gewann das Viertelfinale gegen die Schweiz erst in der Verlängerung. Julián Álvarez und Lautaro Martínez trafen, nachdem die Schweizer seit der 72. Minute in Unterzahl gespielt hatten.

GOAL liefert Ihnen aktuelle Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, auch dazu, wie Sie Plätze für das zweite Halbfinale buchen und was sie kosten.

Wann beginnt das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien?

Das zweite WM-Halbfinale findet im Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) statt.

Weltmeisterschaft - Halbfinale Atlanta Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Halbfinale England gegen Argentinien kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für das WM-Halbfinale England gegen Argentinien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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