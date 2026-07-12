So sichern Sie sich Tickets für England gegen Argentinien ODER die Schweiz: Preise für das WM-Halbfinale, Spielinformationen, Last-Minute-Angebote und mehr

England vs Argentinien ODER Schweiz: Anpfiffzeit und Ticketinfos

Weltmeisterschaft - Halbfinale Atlanta Stadium

Wie können Sie Tickets für das WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ODER der Schweiz kaufen?

Hier finden Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für das WM-Halbfinale England gegen Argentinien ODER die Schweiz?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

England gegen Argentinien ODER die Schweiz – WM-Halbfinale: Alles, was Sie wissen müssen

England gegen Argentinien ODER die Schweiz – Form

England gegen Argentinien ODER die Schweiz: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

England gegen Argentinien ODER die Schweiz: Teamnews

Weiterlesen