So sichern Sie sich Tickets für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko: Informationen zu den Stadien, Spieltermine in Mexiko-Stadt, Austragungsorte und mehr

Im ganzen Land, von den modernen Bauwerken in Monterrey und Guadalajara bis zu den historischen Stätten der Hauptstadt, ist die WM-Stimmung in Mexiko elektrisierend.

Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos bleibt die Nationalmannschaft in der Gruppenphase ungeschlagen.

Die Mannschaft von Javier Aguirre geht am Dienstag, 30. Juni, selbstbewusst ins Achtelfinale im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, und die Nachfrage nach Tickets ist im Land noch nie so hoch gewesen.

Zudem steht in Mexiko ein Achtelfinale an, in dem – abhängig vom weiteren Turnierverlauf – entweder Mexiko oder Ecuador auf England oder die Demokratische Republik Kongo treffen könnte.

Wann finden die WM-Spiele in Mexiko statt?

Mexiko richtet dreizehn Partien aus: zehn Gruppenspiele und drei K.o.-Spiele. Der Spielplan im Überblick: