So sichern Sie sich Tickets für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko: Informationen zu den Stadien, Spieltermine in Mexiko-Stadt, Austragungsorte und mehr

Im ganzen Land, von den modernen Bauwerken in Monterrey und Guadalajara bis zu den historischen Stätten der Hauptstadt, ist die WM-Stimmung in Mexiko elektrisierend.
Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos bleibt die Nationalmannschaft in der Gruppenphase ungeschlagen.
Die Mannschaft von Javier Aguirre geht am Dienstag, 30. Juni, selbstbewusst ins Achtelfinale im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, und die Nachfrage nach Tickets ist im Land noch nie so hoch gewesen.
Zudem steht in Mexiko ein Achtelfinale an, in dem – abhängig vom weiteren Turnierverlauf – entweder Mexiko oder Ecuador auf England oder die Demokratische Republik Kongo treffen könnte.
Wann finden die WM-Spiele in Mexiko statt?
Mexiko richtet dreizehn Partien aus: zehn Gruppenspiele und drei K.o.-Spiele. Der Spielplan im Überblick:
|Datum
|Spiel (Ortszeit)
|Austragungsort
|Endstand / Tickets
|Samstag, 20. Juni
|Gruppe F: Tunesien gegen Japan (22:00 Uhr)
|Estadio BBVA (Monterrey)
|0:4
|Dienstag, 23. Juni
|Gruppe K: Kolumbien gegen DR Kongo (20:00 Uhr)
|Estadio Akron (Guadalajara)
|1:0
|Mittwoch, 24. Juni
|Gruppe A: Tschechien gegen Mexiko (19 Uhr)
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|0:3
|Mittwoch, 24. Juni
|Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea (19:00 Uhr)
|Estadio BBVA (Monterrey)
|1:0
|Freitag, 26. Juni
|Gruppe H: Uruguay gegen Spanien (18:00 Uhr)
|Estadio Akron (Guadalajara)
|0:1
|Montag, 29. Juni
|Runde der letzten 32: Niederlande gegen Marokko
|Estadio BBVA (Monterrey)
|1:1, Marokko gewann im Elfmeterschießen 3:2
|Dienstag, 30. Juni
|Runde der letzten 32: Mexiko gegen Ecuador
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|Jetzt buchen
|Sonntag, 5. Juli
|Achtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR Kongo
|Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
|Jetzt buchen
So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko?
Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:
- Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
- Kategorie 2: Diese Tickets liegen auf den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1.
- Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
- Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.
Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Hier stehen vorläufige Schätzungen:
|Bühne
|Ticketpreisspanne
|Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)
|60–620 $
|Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos)
|75–2.735 $
|Runde der letzten 32
|105–750
|Achtelfinale
|170 $ – 980 $
Wo finden die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko nutzt diese drei Stadien:
- Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000
- Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500
- Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000
Was ist bei den Spielen der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko zu erwarten?
Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen viele Zuschauer, und auch diesmal rechnen die Organisatoren mit vollen Rängen, obwohl sich Mexiko die Ausrichtung mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.
Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers der Welt ist fast vorbei. Das Land richtete 1970 und 1986 Weltmeisterschaften aus und ist damit das erste Land, das die Herren-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.
Die beiden besten WM-Ergebnisse der Mexikaner fielen 1970 und 1986 bei Heimspielen an – jeweils Viertelfinale –, was alle "El Tri"-Fans dazu antreiben dürfte, die Mannschaft live zu sehen.
Ein weiterer Ansporn für die mexikanischen Fans ist, dass ihre Mannschaft seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Länderspiel mehr auf heimischem Boden verloren hat – die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen hält noch immer an.
Neben Mexiko werden auch Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien mindestens zwei ihrer Spiele auf mexikanischem Boden austragen.