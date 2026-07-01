Kanadas Fußballfans erleben diesen Sommer ein Highlight: Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft.

Nach dem Auftakt ihrer Kampagne am 12. Juni in Toronto hat die kanadische Herren-Nationalmannschaft ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte geschrieben und sich durch die Gruppenphase gekämpft.

An den kanadischen Spielorten fanden bereits legendäre Spitzenspiele der Gruppenphase statt – darunter der 2:1-Sieg Deutschlands gegen die Elfenbeinküste in Toronto und der souveräne 5:1-Erfolg Belgiens gegen Neuseeland in Vancouver.

Jetzt liegt der Fokus auf den K.o.-Runden in Kanada.

Wann finden die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada statt?

Kanada richtet 13 Partien aus (zehn in der Gruppenphase, drei in der K.o.-Runde). Für nur noch drei Spiele gibt es Tickets:

Kanadas Spielplan, Ergebnisse und Weg ins Finale bei der WM 2026

Datum / Phase Spielpaarung & Ergebnis (Anpfiff Ortszeit) Austragungsort Status / Tickets Freitag, 12. Juni (Gruppe B) Kanada gegen Bosnien und Herzegowina Toronto Stadium (BMO Field) 1:1 Donnerstag, 18. Juni (Gruppe B) Kanada gegen Katar (15:00 Uhr) BC Place (Vancouver) 6:0 Mittwoch, 24. Juni (Gruppe B) Schweiz gegen Kanada (12:00 Uhr) BC Place (Vancouver) 2:1 Sonntag, 28. Juni (Runde der letzten 32) Südafrika gegen Kanada (12 Uhr) Los Angeles Stadium 0:1 Samstag, 4. Juli (Achtelfinale) Kanada gegen Marokko (12 Uhr) Houston Stadium (Texas) Jetzt buchen

Kanadas möglicher Weg ins Finale

Sollten "Les Rouges" die nächsten Hürden nehmen, sieht ihr möglicher Weg zum Titel so aus: Viertelfinale (Donnerstag, 9. Juli): Kanada gegen den Sieger von Spiel 89 (Deutschland, Paraguay, Frankreich oder Schweden)

Kanada gegen den Sieger von Spiel 89 (Deutschland, Paraguay, Frankreich oder Schweden) Halbfinale (Dienstag, 14. Juli): Kanada gegen den Sieger der anderen Halbfinalgruppe (Zu den potenziellen Gegnern zählen die USA, Belgien, Portugal, Spanien oder Kroatien)

Kanada gegen den Sieger der anderen Halbfinalgruppe (Zu den potenziellen Gegnern zählen die USA, Belgien, Portugal, Spanien oder Kroatien) WM-Finale (Sonntag, 19. Juli): MetLife Stadium (New Jersey)

Wie kann man in Kanada Tickets für die WM 2026 kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada?

Die Tickets in Kanada gliedern sich in vier Kategorien:

Kategorie 1: Die teuersten Plätze liegen in den unteren Rängen.

Die teuersten Plätze liegen in den unteren Rängen. Die Kategorien 2 und 3 bieten eine gute Sicht auf das Spielfeld.

bieten eine gute Sicht auf das Spielfeld. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen meist in den oberen Rängen.

Die geschätzten Preise unterscheiden sich je nach Spielort wie folgt:

Kategorie Preisspanne für Tickets Gruppenphase (ohne Gastgeberland) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele von Kanada, USA und Mexiko) 75–2.735 $ Achtelfinale 105–750 Achtelfinale 170–980 $

Die WM-Stadien 2026 in Kanada richten diese Spiele aus.

Die Spiele finden an zwei legendären Austragungsorten statt:

BC Place (Vancouver): 54.000 Plätze.

54.000 Plätze. BMO Field (Toronto): 45.000 Plätze.

Was können wir von den WM-Spielen in Kanada erwarten?

Obwohl Eishockey in Kanada die beliebteste Sportart ist, rückt Fußball diesen Sommer in den Fokus. Die kanadische Nationalmannschaft hat sich in der FIFA-Rangliste nach oben gearbeitet und steht kurz davor, zum ersten Mal in ihrer Geschichte zwei Weltmeisterschafts-Endrunden in Folge zu erreichen.

Unter Trainer Jesse Marsch zeigte das Team eine starke Form, erreichte das Halbfinale der Copa América 2024 und feierte wichtige Siege gegen die Vereinigten Staaten.

Da auch Ägypten, Senegal, Panama und Neuseeland auf kanadischem Boden spielen, sind die Voraussetzungen für ein Fußballfest gegeben.