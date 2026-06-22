Mexiko bestreitet sein Achtelfinalspiel am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr in Mexiko-Stadt.
Gegner wird ein Drittplatzierter aus den Gruppen C, E, F, H oder I sein; möglich sind Schottland, Ecuador oder Schweden.
Wann beginnt das WM-Achtelfinalspiel von Mexiko?
Als Sieger der Gruppe A spielt Mexiko am Dienstag, 30. Juni, um 19:00 Uhr Ortszeit im Stadion von Mexiko-Stadt.
Wie kann man Tickets für das Achtelfinalspiel Mexikos bei der WM kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung durchgeführten Zufallsauswahl – abgeschlossen.
Da die Organisatoren in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.
Wie viel kosten Tickets für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft in Mexiko?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten; auf Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Stufe / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 € – 4.200 € (1.518 €)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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