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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets
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So sichern Sie sich Tickets für die Premier League 2026/27: Spielplan des 1. Spieltags, Arsenal gegen Coventry City, Man City gegen Bournemouth und mehr

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Alles, was Sie über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müssen

Die englische Premier League liefert weiterhin Drama und Action auf höchstem Niveau. Große Clubs und Stars sorgen jede Woche für Spannung. Nach der starken Saison 2025/26 warten Fans weltweit auf den Anpfiff zur Saison 2026/27.

Arsenal will den Titel verteidigen, nachdem der Verein seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren errungen hat, doch es erwartet eine harte Probe gegen Teams wie Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu den Premier-League-Tickets 2026/27 – von den Verkaufsstellen bis zu den Preisen.

Premier-League-Tickets 2026/27 –Jetzt buchen

Bevorstehende Spiele des 1. Spieltags der Premier League & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielpaarungTickets
Fr., 21. Aug., 20:00 UhrArsenal gegen Coventry CityTickets
Sa., 22. Aug., 12:30 UhrHull City gegen Manchester UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 15:00 UhrEverton gegen Crystal PalaceTickets
Sa., 22. Aug., 15:00 UhrIpswich Town gegen SunderlandTickets
Sa., 22. Aug., 15:00 UhrNottingham Forest gegen Leeds UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 17:30 UhrBrentford gegen Tottenham HotspurTickets
So., 23. Aug., 14:00 UhrBrighton & Hove Albion gegen Aston VillaTickets
So., 23. Aug., 14:00 UhrManchester City gegen BournemouthTickets
So., 23. Aug., 16:30 UhrNewcastle United gegen LiverpoolTickets
Mo., 24. Aug., 20:00 UhrFulham gegen ChelseaTickets

Bevorstehende Spiele des 2. Spieltags der Premier League & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00 UhrCrystal Palace gegen Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30 UhrLiverpool gegen Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrBournemouth gegen EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrCoventry City gegen Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrTottenham Hotspur gegen Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrChelsea gegen Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. August, 14:00 UhrLeeds United gegen BrentfordTickets
So., 30. August, 14:00 UhrSunderland gegen FulhamTickets
So., 30. August, 16:30 UhrManchester United gegen Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00 UhrAston Villa gegen ArsenalTickets

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Preise für Premier-League-Tickets schwanken stark. Fast alle Clubs staffeln ihre Tickets nach Altersgruppen: Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren. Die genauen Preisstufen legt jedoch jeder Club selbst fest.

Zudem wirkt sich der Sitzplatz stark auf den Preis aus. Plätze mit guter Sicht kosten mehr. Einige Clubs ordnen Spiele in Kategorien: Spitzenspiele gegen bekannte Gegner landen oft in einer höheren Klasse, weshalb die Preise steigen.

Wichtig: Die Premier League begrenzt den Preis für "Auswärts"-Tickets weiter auf 30 £. Wer sparen will oder größere Chancen auf ein Ticket sucht, sollte sich die Auswärtsspiele seines Vereins ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Vereine der Premier League 2026–2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die voraussichtlichen Preisklassen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Vereine 2026/27 nach Ticketpreisen

VereinStadionPreisspanne für Eintrittskarten (Erwachsene, Stehplätze)Preisspanne für DauerkartenEintrittskarten
ArsenalEmirates-Stadion31 £ – 168 £1.290 £ – 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ – 99 £703 – 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ – 61 £436 £ – 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ – 60 £485 £ – 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ – 78 £630 – 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ – 83 £700 £ – 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ – 45 £625 – 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 – 80 £600 – 770 £Crystal Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 – 75 £640 – 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ – 125 £470 £ – 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ – 35 £396 £ – 600 £Hull City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 – 48 £469 – 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ – 47 £632 £ – 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 – 62 £734 £ – 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad-Stadion30 £ – 60 £490 £ – 1.030 £Man City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 – 97 £646 £ – 1.177 £Man Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt. James’ Park24 £ – 75 £380 £ – 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ – 70 £575 £ – 915 £Nottm Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 – 56 £590 – 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ – 125 £856 £ – 2.223 £Tottenham-Tickets

So kaufen Sie Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Die Vereine verkaufen diese Tickets über ihre offiziellen Portale.

Britische Spitzenvereine vergeben Tickets meist in drei Phasen:

  1. Zuerst erhalten Saisonkarteninhaber Zugang.
  2. Anschließend erhalten Fans, die bereits frühere Heimspiele besuchten und über Treuepunkte verfügen, Zugang.
  3. Danach geht der Verkauf in die allgemeine Verkaufsphase für die breite Öffentlichkeit.

Wer über die offiziellen Clubkanäle keinen Platz bekommt oder Last-Minute-Tickets sucht, findet auf geprüften Zweitmärkten wie StubHub oft noch Angebote.

Tickets fürdie Premier League 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Saisonkarten für die Premier League?

Bei fast allen Premier-League-Vereinen sind die Saisonkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 bereits ausverkauft.

Beliebte Clubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen seit Jahren Wartelisten mit Wartezeiten von bis zu 20 Jahren. Tottenham hat eine Liste mit über 80.000 Fans, bei Liverpool und Manchester United soll man jahrzehntelange Treue nachweisen. Auch kleinere Stadien wie die von Brighton und Bournemouth sind ausverkauft.

Fulham fällt auf, weil dort noch einige Saisonkarten verfügbar sind, es keine offizielle Warteliste gibt und das Stadion nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" beliefert.

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen empfehlen die Clubs eine Mitgliedschaft oder verlangen sie sogar, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für gefragte Spiele und Vereine mit großer Fangemeinde. Die meisten Premier-League-Clubs nutzen ein gestaffeltes Vergabesystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Allgemeiner Verkauf (sofern noch Tickets verfügbar sind)

Mit einer Mitgliedschaft erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu Tickets, sammeln Treuepunkte und erhalten manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Top-Clubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham bleibt die Mitgliedschaft oft der einzige Weg zu regulären Spieltickets, weil kaum oder keine Karten in den freien Verkauf gelangen.

Einige Vereine mit großer Kapazität oder nicht immer ausverkauften Spielen verkaufen Restkarten kurz vor dem Spieltag auch an Nichtmitglieder, sofern noch Tickets verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht Ihre Chancen deutlich und bleibt der sicherste Weg zu Sitzplätzen.

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