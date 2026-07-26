So sichern Sie sich Tickets für die Premier League 2026/27: Spielplan des 1. Spieltags, Arsenal gegen Coventry City, Man City gegen Bournemouth und mehr

Die englische Premier League liefert weiterhin Drama und Action auf höchstem Niveau. Große Clubs und Stars sorgen jede Woche für Spannung. Nach der starken Saison 2025/26 warten Fans weltweit auf den Anpfiff zur Saison 2026/27.

Arsenal will den Titel verteidigen, nachdem der Verein seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren errungen hat, doch es erwartet eine harte Probe gegen Teams wie Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu den Premier-League-Tickets 2026/27 – von den Verkaufsstellen bis zu den Preisen.

Bevorstehende Spiele des 1. Spieltags der Premier League & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spielpaarung Tickets Fr., 21. Aug., 20:00 Uhr Arsenal gegen Coventry City Tickets Sa., 22. Aug., 12:30 Uhr Hull City gegen Manchester United Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Uhr Everton gegen Crystal Palace Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Uhr Ipswich Town gegen Sunderland Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Uhr Nottingham Forest gegen Leeds United Tickets Sa., 22. Aug., 17:30 Uhr Brentford gegen Tottenham Hotspur Tickets So., 23. Aug., 14:00 Uhr Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa Tickets So., 23. Aug., 14:00 Uhr Manchester City gegen Bournemouth Tickets So., 23. Aug., 16:30 Uhr Newcastle United gegen Liverpool Tickets Mo., 24. Aug., 20:00 Uhr Fulham gegen Chelsea Tickets

Bevorstehende Spiele des 2. Spieltags der Premier League & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Uhr Crystal Palace gegen Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Uhr Liverpool gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Bournemouth gegen Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Coventry City gegen Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Chelsea gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. August, 14:00 Uhr Leeds United gegen Brentford Tickets So., 30. August, 14:00 Uhr Sunderland gegen Fulham Tickets So., 30. August, 16:30 Uhr Manchester United gegen Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Uhr Aston Villa gegen Arsenal Tickets

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Preise für Premier-League-Tickets schwanken stark. Fast alle Clubs staffeln ihre Tickets nach Altersgruppen: Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren. Die genauen Preisstufen legt jedoch jeder Club selbst fest.

Zudem wirkt sich der Sitzplatz stark auf den Preis aus. Plätze mit guter Sicht kosten mehr. Einige Clubs ordnen Spiele in Kategorien: Spitzenspiele gegen bekannte Gegner landen oft in einer höheren Klasse, weshalb die Preise steigen.

Wichtig: Die Premier League begrenzt den Preis für "Auswärts"-Tickets weiter auf 30 £. Wer sparen will oder größere Chancen auf ein Ticket sucht, sollte sich die Auswärtsspiele seines Vereins ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Vereine der Premier League 2026–2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die voraussichtlichen Preisklassen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Vereine 2026/27 nach Ticketpreisen

Verein Stadion Preisspanne für Eintrittskarten (Erwachsene, Stehplätze) Preisspanne für Dauerkarten Eintrittskarten Arsenal Emirates-Stadion 31 £ – 168 £ 1.290 £ – 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ – 99 £ 703 – 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ – 61 £ 436 £ – 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ – 60 £ 485 £ – 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ – 78 £ 630 – 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ – 83 £ 700 £ – 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ – 45 £ 625 – 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 – 80 £ 600 – 770 £ Crystal Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 – 75 £ 640 – 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ – 125 £ 470 £ – 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ – 35 £ 396 £ – 600 £ Hull City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 – 48 £ 469 – 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ – 47 £ 632 £ – 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 – 62 £ 734 £ – 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad-Stadion 30 £ – 60 £ 490 £ – 1.030 £ Man City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 – 97 £ 646 £ – 1.177 £ Man Utd-Tickets Newcastle United St. James’ Park 24 £ – 75 £ 380 £ – 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ – 70 £ 575 £ – 915 £ Nottm Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 – 56 £ 590 – 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ – 125 £ 856 £ – 2.223 £ Tottenham-Tickets

So kaufen Sie Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Die Vereine verkaufen diese Tickets über ihre offiziellen Portale.

Britische Spitzenvereine vergeben Tickets meist in drei Phasen:

Zuerst erhalten Saisonkarteninhaber Zugang. Anschließend erhalten Fans, die bereits frühere Heimspiele besuchten und über Treuepunkte verfügen, Zugang. Danach geht der Verkauf in die allgemeine Verkaufsphase für die breite Öffentlichkeit.

Wer über die offiziellen Clubkanäle keinen Platz bekommt oder Last-Minute-Tickets sucht, findet auf geprüften Zweitmärkten wie StubHub oft noch Angebote.

Gibt es noch Saisonkarten für die Premier League?

Bei fast allen Premier-League-Vereinen sind die Saisonkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 bereits ausverkauft.

Beliebte Clubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen seit Jahren Wartelisten mit Wartezeiten von bis zu 20 Jahren. Tottenham hat eine Liste mit über 80.000 Fans, bei Liverpool und Manchester United soll man jahrzehntelange Treue nachweisen. Auch kleinere Stadien wie die von Brighton und Bournemouth sind ausverkauft.

Fulham fällt auf, weil dort noch einige Saisonkarten verfügbar sind, es keine offizielle Warteliste gibt und das Stadion nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" beliefert.

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen empfehlen die Clubs eine Mitgliedschaft oder verlangen sie sogar, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für gefragte Spiele und Vereine mit großer Fangemeinde. Die meisten Premier-League-Clubs nutzen ein gestaffeltes Vergabesystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

Dauerkarteninhaber Vereinsmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Allgemeiner Verkauf (sofern noch Tickets verfügbar sind)

Mit einer Mitgliedschaft erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu Tickets, sammeln Treuepunkte und erhalten manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Top-Clubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham bleibt die Mitgliedschaft oft der einzige Weg zu regulären Spieltickets, weil kaum oder keine Karten in den freien Verkauf gelangen.

Einige Vereine mit großer Kapazität oder nicht immer ausverkauften Spielen verkaufen Restkarten kurz vor dem Spieltag auch an Nichtmitglieder, sofern noch Tickets verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht Ihre Chancen deutlich und bleibt der sicherste Weg zu Sitzplätzen.