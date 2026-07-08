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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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So sichern Sie sich Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich: Viertelfinale gegen Marokko, K.o.-Spiele, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

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Frankreich
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé

Die Gelegenheit, die extravaganten Franzosen bei der Weltmeisterschaft zu sehen, sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Vor dem Achtelfinale zeigte Frankreich starke Leistungen und erzielte in jedem der ersten vier Spiele mindestens drei Tore. In der zweiten K.o.-Runde forderte Paraguay die "Les Bleus" mit einer defensiven Taktik. Kylian Mbappé trat vom Punkt an und erzielte den entscheidenden Siegtreffer.

Frankreich, zweifacher Weltmeister, gehört zu nur sechs Nationen mit mehr als einem Titel. Die bisherigen Auftritte bei der WM 2026 festigen den Favoritenstatus.

Im Viertelfinale trifft Frankreich am Donnerstag, 9. Juli, in Boston auf Marokko.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für die nächsten K.o.-Spiele Frankreichs bekommen und was diese kosten.

Tickets für die WM 2026 in Frankreich –Jetzt buchen

Spielplan Frankreichs bei der WM 2026

DatumSpiel (Anstoßzeit vor Ort) AustragungsortEndstand / Tickets
Dienstag, 16. JuniFrankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1
Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1
Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1
Dienstag, 30. JuniFrankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET)MetLife Stadium, East RutherfordFrankreich gewann 3:0
Samstag, 4. JuliFrankreich gegen Paraguay (17:00 Uhr ET)Lincoln Financial Field, PhiladelphiaFrankreich gewann 1:0
Donnerstag, 9. JuliFrankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET)Gillette Stadium, FoxboroughTickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WM-Tickets 2026 für Frankreich –jetzt buchen

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

TerminePhase / KategorieOffizielle PreisspanneGeschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
9. Juli – 11. JuliViertelfinale450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. JuliHalbfinale930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. JuliSpiel um Platz drei250 $ – 800 $500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. JuliFIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900 – 38.000+ $ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I gewann, stehen hier die Termine, Anpfiffszeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team das Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Sieg gegen Paraguay im Achtelfinale trifft Frankreich im Viertelfinale auf Marokko – eine Neuauflage des Halbfinales bei der WM 2022 in Katar, das "Les Bleus" 2:0 gewannen. Schlägt Frankreich Marokko erneut, spielt die Mannschaft im Halbfinale gegen Spanien oder Belgien und im Finale gegen Argentinien, England, Norwegen oder die Schweiz.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)RundeAustragungsortMögliche PaarungTickets
9. Juli (16:00 Uhr ET)ViertelfinaleGillette Stadium (Foxborough)Frankreich gegen MarokkoTickets
14. Juli (16:00 Uhr CEST)HalbfinaleAT&T Stadium (Arlington)Spiel 101: gegen Spanien oder BelgienTickets
19. Juli (15:00 Uhr ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Spiel 104: gegen Norwegen/England/Argentinien/die Schweiz

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Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi setzte sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten im Achtelfinale an die Spitze der Torschützenliste der WM 2026.

Dennoch bleiben die französischen Stars im Rennen um die Torjägerkrone in Nordamerika, vor allem Kylian Mbappé, der nur ein Tor hinter Messi liegt. Ousmane Dembélé, der in der Gruppenphase gegen Norwegen einen Hattrick in der ersten Halbzeit erzielte, hat bisher vier Turniertore.

Spieler (Mannschaft)Anzahl der ToreNächstes Spiel – Tickets
Lionel Messi (Argentinien)8gegen die Schweiz – Tickets
Kylian Mbappé (Frankreich)7gegen Marokko – Tickets
Erling Haaland (Norwegen)7gegen England – Tickets
Harry Kane (England)6gegen Norwegen – Tickets
Vinícius Júnior (Brasilien)4Ausgeschieden
Jude Bellingham (England)4gegen Norwegen – Tickets
Ousmane Dembélé (Frankreich)4gegen Marokko – Tickets
Julián Quiñones (Mexiko)4Ausgeschieden
Ismaïla Sarr (Senegal)4Ausgeschieden
Mikel Oyarzabal (Spanien)4gegen Belgien – Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams – mit der Offensive um Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué – zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Hinter ihnen stehen weitere Stars aus Europas Top-Ligen: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 63 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze ablöste, sowie der Spielmacher Michael Olise (Bayern München).

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die goldene Generation hat daher die Chance, ihm zum Abschied einen Titel zu schenken.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 Estadio BBVA (Monterrey)50.113
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta)67.382
 Gillette Stadium (Foxborough)63.815
 AT&T-Stadion (Dallas)70.122
 NRG-Stadion (Houston)68.311
 Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
 SoFi-Stadion (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadium (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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