Vor dem Achtelfinale zeigte Frankreich starke Leistungen und erzielte in jedem der ersten vier Spiele mindestens drei Tore. In der zweiten K.o.-Runde forderte Paraguay die "Les Bleus" mit einer defensiven Taktik. Kylian Mbappé trat vom Punkt an und erzielte den entscheidenden Siegtreffer.

Frankreich, zweifacher Weltmeister, gehört zu nur sechs Nationen mit mehr als einem Titel. Die bisherigen Auftritte bei der WM 2026 festigen den Favoritenstatus.

Im Viertelfinale trifft Frankreich am Donnerstag, 9. Juli, in Boston auf Marokko.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für die nächsten K.o.-Spiele Frankreichs bekommen und was diese kosten.

Spielplan Frankreichs bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1 Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1 Dienstag, 30. Juni Frankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford Frankreich gewann 3:0 Samstag, 4. Juli Frankreich gegen Paraguay (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Frankreich gewann 1:0 Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 – 38.000+ $ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I gewann, stehen hier die Termine, Anpfiffszeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team das Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Sieg gegen Paraguay im Achtelfinale trifft Frankreich im Viertelfinale auf Marokko – eine Neuauflage des Halbfinales bei der WM 2022 in Katar, das "Les Bleus" 2:0 gewannen. Schlägt Frankreich Marokko erneut, spielt die Mannschaft im Halbfinale gegen Spanien oder Belgien und im Finale gegen Argentinien, England, Norwegen oder die Schweiz.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 9. Juli (16:00 Uhr ET) Viertelfinale Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gegen Marokko Tickets 14. Juli (16:00 Uhr CEST) Halbfinale AT&T Stadium (Arlington) Spiel 101: gegen Spanien oder Belgien Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen Norwegen/England/Argentinien/die Schweiz Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi setzte sich mit seinem achten Turniertreffer gegen Ägypten im Achtelfinale an die Spitze der Torschützenliste der WM 2026.

Dennoch bleiben die französischen Stars im Rennen um die Torjägerkrone in Nordamerika, vor allem Kylian Mbappé, der nur ein Tor hinter Messi liegt. Ousmane Dembélé, der in der Gruppenphase gegen Norwegen einen Hattrick in der ersten Halbzeit erzielte, hat bisher vier Turniertore.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 7 gegen Marokko – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 4 gegen Marokko – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 gegen Belgien – Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams – mit der Offensive um Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué – zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Hinter ihnen stehen weitere Stars aus Europas Top-Ligen: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 63 Toren Olivier Giroud als Rekordtorschütze ablöste, sowie der Spielmacher Michael Olise (Bayern München).

Nach den zweiten Plätzen 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die goldene Generation hat daher die Chance, ihm zum Abschied einen Titel zu schenken.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien: