Zum zweiten Mal in Folge traf Frankreich in der K.o.-Runde auf Marokko und besiegte die "Atlas-Löwen" erneut. Wie schon zuvor hieß es 2:0, diesmal trafen jedoch Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé im Viertelfinale in Boston für die "Les Bleus".

Frankreich, zweifacher Weltmeister, gehört zu nur sechs Nationen mit mehr als einem Titel. Die bisherigen Auftritte bei der WM 2026 festigen den Status als Favorit in Nordamerika.

Als Nächstes trifft Frankreich am Dienstag (14. Juli) im Halbfinale in Dallas auf Spanien.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für die nächsten K.o.-Spiele Frankreichs sichern und was diese kosten.

Spielplan der französischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Dienstag, 16. Juni Frankreich gegen Senegal (15:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Frankreich gewann 3:1 Montag, 22. Juni Frankreich gegen Irak (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Frankreich gewann 3:1 Freitag, 26. Juni Frankreich gegen Norwegen (15:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Foxborough) Frankreich gewann 4:1 Dienstag, 30. Juni Frankreich gegen Schweden (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford Frankreich gewann 3:0 Samstag, 4. Juli Frankreich gegen Paraguay (17:00 Uhr ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Frankreich gewann 1:0 Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough Frankreich gewann 2:0 Dienstag, 14. Juli Frankreich gegen Spanien (14:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Arlington Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Frankreich

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Fußball-WM 2026 in Frankreich?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 – 38.000+ $ (15.240 $)

Frankreichs Weg ins WM-Finale 2026

Da Frankreich die Gruppe I als Erster beendet hat, stehen hier die Termine, Anpfiffszeiten und Orte der Spiele, falls das Team bis ins Finale am 19. Juli kommt.

Nach dem Sieg gegen Marokko im Viertelfinale spielt Frankreich im Halbfinale gegen Spanien und im Finale gegen Argentinien, England, Norwegen oder die Schweiz.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium (Arlington) Frankreich gegen Spanien Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: TBC gegen Norwegen/England/Argentinien/Schweiz Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertor im Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko rückte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi wieder an die Spitze der Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Auch Ousmane Dembélé, der in der Gruppenphase gegen Norwegen einen Hattrick in der ersten Halbzeit erzielt hatte, kletterte in der Rangliste nach oben, nachdem er gegen die "Atlas-Löwen" sein fünftes Turniertor erzielt hatte.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Frankreich – Tickets

Was ist von Frankreich bei der WM 2026 zu erwarten?

Der Kern des PSG-Teams mit der Offensive um Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Désiré Doué zeigt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereits starke Leistungen.

Hinter ihnen stehen weitere Stars aus Europas Top-Ligen: Kapitän Kylian Mbappé (Real Madrid), der mit 63 Treffern Olivier Giroud als Rekordtorschütze ablöste, sowie der Spielmacher Michael Olise (Bayern München).

Nach den zweiten Plätzen von 2006 und 2022 steht für Frankreich viel auf dem Spiel. Trainer Deschamps hat angekündigt, dass dies sein letztes Turnier als Nationaltrainer sein wird. Die goldene Generation hat daher die Chance, ihm zum Abschied einen weiteren Titel zu bescheren.