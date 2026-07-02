Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.

Da das Turnier erstmals 48 Mannschaften umfasst, wird es größer als je zuvor.

Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM 2026

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Spanien gegen Österreich Los Angeles Stadium, USA Tickets kaufen 2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDT Runde der letzten 32: Portugal gegen Kroatien Toronto Stadium, Kanada Tickets 2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDT Runde der letzten 32: Schweiz gegen Algerien Vancouver Stadium, Kanada Tickets 3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDT Runde der letzten 32: Australien gegen Ägypten Dallas Stadium, USA Tickets 3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Runde der 32: Argentinien gegen Kap Verde Miami-Stadion, USA Tickets 3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDT Runde der letzten 32: Kolumbien gegen Ghana Kansas City Stadium, USA Tickets 4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDT Achtelfinale: Kanada gegen Marokko Houston Stadium, USA Tickets kaufen 4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDT Achtelfinale: Paraguay gegen Frankreich Philadelphia-Stadion, USA Tickets 5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Achtelfinale: Brasilien gegen Norwegen New York New Jersey Stadium, USA Tickets 5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST Achtelfinale: Mexiko gegen England Stadion von Mexiko-Stadt, Mexiko Tickets kaufen 6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDT Achtelfinale: Portugal / Kroatien gegen Spanien / Österreich Dallas-Stadion, USA Tickets kaufen 6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDT Achtelfinale: USA gegen Belgien Seattle Stadium, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Achtelfinale: Argentinien / Kap Verde gegen Australien / Ägypten Atlanta-Stadion, USA Tickets 7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT Achtelfinale: Schweiz / Algerien gegen Kolumbien / Ghana Vancouver Stadium, Kanada Tickets 9. Juli – 11. Juli, verschiedene Spielzeiten Viertelfinale: wird noch bekannt gegeben Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Tickets 14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Halbfinale: wird noch bekannt gegeben Dallas Stadium & Atlanta Stadium, USA Kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Spiel um Platz 3: noch nicht bestätigt Miami Stadium, USA Kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr Finale: noch nicht bestätigt New York New Jersey Stadium, USA Kaufen

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

Kann ich Wiederverkaufstickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und ist seit dem 2. April wieder geöffnet.

Das Portal steht über die FIFA-Website für Fans aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada offen.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist und lokale Verkäufe unter offiziellen Sicherheitsvorkehrungen abwickelt.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen.

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der gewählten Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass die dynamische Preisgestaltung bei frühen Gruppenspielen Preise ab 60 US-Dollar ermöglicht, während das Finale über 10.000 US-Dollar kosten kann.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:

Phase Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 US-Dollar Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 10.875 $

Was bedeutet die variable Preisgestaltung der FIFA?

Das FIFA-Ticketkonzept folgt Trends aus Sport und Unterhaltung, bei denen Preise schwanken, um Umsatz und Zuschauerzahlen zu optimieren.

Die FIFA nutzt für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 variable und dynamische Preise. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann.

Vor jeder Verkaufsphase legt die FIFA die Preise flexibel fest. Sobald eine Phase startet, übernimmt das dynamische Preissystem.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams bewarben sich um die 48 Startplätze, die nun alle vergeben sind. Die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der letzten interkontinentalen und europäischen Play-offs sicherten sich ihre Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen, das im kommenden Juni beginnt.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten.

Land Stadion (Stadt) Kapazität des WM-Stadions Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000 NRG-Stadion, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende: