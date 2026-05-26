So sichern Sie sich Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Leitfaden zur Last-Minute-Verkaufsphase, zum Ticket-Sekundärmarkt, zu den qualifizierten Mannschaften, zum Spielplan und mehr

WM kehrt nach Nordamerika zurück Die FIFA-Weltmeisterschaft findet zum ersten Mal seit USA '94 wieder in Nordamerika statt.

Da das Turnier erstmals auf 48 Mannschaften erweitert wurde, wird es größer und besser denn je.

Die Nachfrage nach Tickets dürfte enorm sein, denn das Turnier beginnt am 11. Juni 2026 und die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada erwarten viele Fans.

GOAL informiert Sie über alle aktuellen Details zu den WM-Tickets 2026, einschließlich des Verkaufsstarts und der Preise.

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Spielplan der Weltmeisterschaft 2026: Eröffnungsspiele, Halbfinale, Tickets für das WM-Finale und mehr

Bühne Termine Städte Mannschaften Tickets Gruppe A 11. – 27. Juni Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik Tickets Gruppe B 11. – 27. Juni Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz Tickets Gruppe C 11. – 27. Juni New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland Tickets Gruppe D 11. – 27. Juni Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Vereinigte Staaten, Paraguay, Australien, Türkei Tickets Gruppe E 11. – 27. Juni Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Tickets Gruppe F 11. – 27. Juni Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien Tickets Gruppe G 11. – 27. Juni Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland Tickets Gruppe H 11. – 27. Juni Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay Tickets Gruppe I 11. – 27. Juni New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen Tickets Gruppe J 11. – 27. Juni Kansas City, San Francisco, Dallas Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien Tickets Gruppe K 11. – 27. Juni Houston, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Miami Portugal, Demokratische Republik Kongo, Usbekistan, Kolumbien Tickets Gruppe L 11. – 27. Juni Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia England, Kroatien, Ghana, Panama Tickets Runde der letzten 32 28. Juni – 3. Juli Alle Spielorte (außer GDL und MTY) TBC Tickets Achtelfinale 4. Juli – 7. Juli Vancouver, Seattle, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New Jersey TBC Tickets Viertelfinale 9. – 11. Juli Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City TBC Tickets Halbfinale 14. – 15. Juli Dallas, Atlanta TBC Tickets 3. Platz 18. Juli Miami TBC Tickets Finale 19. Juli New York New Jersey TBC Tickets

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nachträgliche Zufallsverlosung – sind inzwischen beendet.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 aus zweiter Hand: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

Wo kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Der wichtigste und zuverlässigste Ort, um sich Plätze zu sichern, ist das offizielle FIFA-Ticketportal. Fans müssen über eine registrierte FIFA-ID verfügen, um an den Live-Verkaufsrunden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" teilnehmen zu können.

Neben den ersten Ticketverkäufen hat die FIFA nun auch den "FIFA Resale and Exchange Marketplace" geöffnet. Die Plattform ist die einzige von der FIFA genehmigte Börse, auf der Fans Tickets untereinander kaufen und verkaufen können. Das Angebot dort ist unregelmäßig, daher sollten Fans das Portal mehrmals am Tag prüfen, weil andere Fans ihre Tickets in Echtzeit einstellen.

Wer Plätze für ausverkaufte Spiele oder bestimmte Termine sucht, findet auf Sekundärticket-Plattformen wie StubHub oft noch Angebote, zahlt dort jedoch einen Aufpreis. Nutzen Sie stets eine Plattform mit solider Käufergarantie.

Kann ich Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus dem Sekundärmarkt kaufen?

Ja. Der FIFA Resale Marketplace ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und wurde am 2. April wiedereröffnet. Er ist über das Ticketportal auf der FIFA-Website für internationale, US-amerikanische und kanadische Einwohner zugänglich.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wiedereröffnet wurde, um lokale Wiederverkaufstransaktionen unter offiziellen Sicherheitsvorkehrungen abzuwickeln.

Sekundärmärkte wie StubHub sind nach wie vor eine beliebte und praktikable Option für Fans, die nach bestimmten Sitzplatzbereichen oder Eintrittskarten für die heißesten Spiele des Turniers suchen. Achte darauf, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website zu lesen, auf der du kaufst.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hat zuvor angekündigt, dass die Tickets dank dynamischer Preisgestaltung bereits ab 60 US-Dollar für frühe Gruppenspiele erhältlich sind, im Finale jedoch auf bis zu 6.730 US-Dollar steigen können.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?

Die FIFA orientiert sich an Branchenstandards, nach denen Preise schwanken, um Umsatz und Zuschauerzahlen zu optimieren.

Die FIFA nutzt beim Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 eine variable Preisgestaltung zusammen mit dynamischer Preisgestaltung. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, was FIFA mehr Spielraum bei unvorhergesehenen Entwicklungen gibt.

Im Rahmen des variablen Preissystems der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 legt die FIFA die Preise vor dem Beginn jeder Verkaufsphase flexibel fest. Sobald eine Verkaufsphase startet, gilt dynamische Preisgestaltung.

Wie erhalte ich Hospitality-Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Hospitality-Paketen, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie weitere Leistungen enthalten und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind.

Einzelnes Spiel

Gruppenphase: Beliebiges Spiel einer Mannschaft aus einem Nicht-Gastgeberland (keine CAN, MEX, USA)

Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: 1 beliebiges Spiel

Wahl der Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsort-Serie

Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.

Es umfasst 4–9 Spiele, je nach Austragungsort

Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl

Wahlweise Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club oder FIFA Pavilion.

Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.

Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32

Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl

"Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung

Hospitality-Angebot: FIFA-Pavillon

Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen stehen außerdem private Suiten und Platinum Access bereit.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams bewarben sich um die 48 Startplätze, die nun alle vergeben sind. Auch die drei Gastgeberländer – Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten – sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der interkontinentalen und europäischen Playoffs sicherten sich ihre Plätze im erweiterten Turnier mit 12 Gruppen. Das Turnier soll im kommenden Juni beginnen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA).

Land Stadion (Stadt) Kapazität Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 72.766 Mexiko Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) 48.821 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 Gillette Stadium (Boston) 63.815 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 NRG Stadium, Houston 68.311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 SoFi Stadium (Los Angeles) 69.650 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 MetLife Stadium, New York 78.576 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 Lumen Field, Seattle 65.123

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 statt und erstreckt sich über 16 Austragungsorte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende: