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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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So sichern Sie sich Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Last-Minute-Tickets aus dem Wiederverkauf, Viertelfinale, England gegen Norwegen und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich diese WM-Tickets zu sichern – darunter Bezugsquellen, Ticketpreise und vieles mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt, und der weltweite Run auf WM-Tickets hat alle Rekorde gebrochen. 

Wir stecken mitten in der dramatischen Achtelfinalrunde, in der sich Turnierträume erfüllen und Favoriten ausscheiden.  

Die Auslosung lieferte schon jetzt packende Spiele: Norwegen schockte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in New York, während England mit zehn Mann den Mitgastgeber Mexiko im Azteca-Stadion 3:2 besiegte. Ihre Belohnung? Ein bereits feststehendes, mit Stars gespicktes Viertelfinal-Spektakel am Samstag, 11. Juli, in Miami. 

Unterdessen haben sich Frankreich und Marokko ihren Platz für ein Duell gesichert, das heute in Boston stattfindet.

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Vollständiger Spielplan der kommenden WM-2026-Spiele

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/SchweizAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizMiami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – abgeschlossen

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

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Kann ich Weiterverkaufstickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und hat am 2. April wiedereröffnet. 

Das Portal steht über die FIFA-Website für Fans aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada offen.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder online ist und lokale Verkäufe unter offiziellen Sicherheitsregeln abwickelt.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen. 

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hat zuvor angekündigt, dass die Ticketpreise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung bei den frühen Gruppenspielen bereits ab 60 US-Dollar beginnen können, für das Finale jedoch auf über 10.000 US-Dollar steigen können. 

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. 

Hier finden Sie erste Schätzungen:

PhasePreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 US-Dollar
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105–750
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 10.875 $

Was bedeutet die variable Preisgestaltung der FIFA?

Das FIFA-Ticketkonzept folgt Trends aus Sport und Unterhaltung, bei denen Preise schwanken, um Verkauf und Zuschauerzahlen zu optimieren. 

Die FIFA nutzt für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 variable und dynamische Preise. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann. 

Vor jeder Verkaufsphase legt die FIFA die Preise flexibel fest. Sobald eine Phase startet, übernimmt das dynamische Preissystem.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams bewarben sich um die 48 Startplätze, die nun alle vergeben sind. Die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

  • AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten
  • CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Ozeanien): Neuseeland
  • UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der letzten interkontinentalen und europäischen Play-offs sicherten sich ihre Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen, das im kommenden Juni beginnt.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. 

LandStadion (Stadt)Kapazität des WM-Stadions
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz-Stadion (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA. 

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. 

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus. 

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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