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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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So sichern Sie sich Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Karten aus dem Sekundärmarkt, Runde der 32, mögliche Achtelfinal-Spiele und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich diese WM-Tickets zu sichern – darunter Verkaufsstellen, Ticketpreise und vieles mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.

Da das Turnier erstmals 48 Teams umfasst, wird es größer als je zuvor.

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Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM 2026

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
29. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Brasilien gegen JapanHouston Stadium, USATickets kaufen
29. Juni, Anpfiff 16:30 Uhr EDTRunde der letzten 32: Deutschland gegen ParaguayBoston Stadium, USAKaufen
29. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der letzten 32: Niederlande gegen MarokkoMonterrey-Stadion, MexikoKaufen
30. Juni, Anpfiff 12:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen NorwegenDallas-Stadion, USATickets kaufen
30. Juni, Anpfiff 17:00 Uhr EDTRunde der 32: Frankreich gegen SchwedenNew York New Jersey Stadium, USATickets
30. Juni, Anpfiff 19:00 Uhr CSTRunde der 32: Mexiko gegen EcuadorStadion von Mexiko-Stadt, MexikoKaufen
1. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: England gegen DR KongoAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
1. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr PDTRunde der 32: Belgien gegen SenegalSeattle Stadium, USATickets kaufen
1. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: USA gegen Bosnien und HerzegowinaSan Francisco Bay Area Stadium, USATickets kaufen
2. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Spanien gegen ÖsterreichLos Angeles Stadium, USATickets
2. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr EDTRunde der letzten 32: Portugal gegen KroatienToronto Stadium, KanadaTickets kaufen
2. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr PDTRunde der letzten 32: Schweiz gegen AlgerienVancouver Stadium, KanadaTickets
3. Juli, Anpfiff 13:00 Uhr CDTRunde der letzten 32: Australien gegen ÄgyptenDallas Stadium, USATickets
3. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTRunde der 32: Argentinien gegen Kap VerdeMiami-Stadion, USATickets
3. Juli, Anpfiff 20:30 Uhr CDTRunde der letzten 32: Kolumbien gegen GhanaKansas City Stadium, USATickets
4. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr CDTAchtelfinale: Kanada gegen Niederlande / MarokkoHouston Stadium, USATickets kaufen
4. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr EDTAchtelfinale: Deutschland / Paraguay gegen Frankreich / SchwedenPhiladelphia-Stadion, USATickets
5. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTAchtelfinale: Brasilien / Japan gegen Elfenbeinküste / NorwegenNew York New Jersey Stadium, USATickets
5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CSTAchtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR KongoStadion von Mexiko-Stadt, MexikoTickets
6. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr CDTAchtelfinale: Portugal / Kroatien gegen Spanien / ÖsterreichDallas-Stadion, USAKaufen
6. Juli, Anpfiff 17:00 Uhr PDTAchtelfinale: USA / Bosnien und Herzegowina gegen Belgien / SenegalSeattle Stadium, USATickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien / Kap Verde gegen Australien / ÄgyptenAtlanta-Stadion, USATickets
7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz / Algerien gegen Kolumbien / GhanaVancouver Stadium, KanadaTickets
9. Juli – 11. Juli, verschiedene SpielzeitenViertelfinale: folgtBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTickets
14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 UhrHalbfinale: wird noch bekannt gegebenDallas Stadium & Atlanta Stadium, USAKaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 UhrSpiel um Platz 3: noch nicht bestätigtMiami Stadium, USAKaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 UhrFinale: noch nicht bekanntNew York New Jersey Stadium, USAKaufen

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) abgeschlossen

Da die Systeme in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Wiederverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

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Kann ich Wiederverkaufstickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und hat am 2. April wieder geöffnet. 

Das Portal steht über die FIFA-Website für Fans aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada offen.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist, um Weiterverkäufe sicher abzuwickeln.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die begehrtesten Spiele suchen. 

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der gewählten Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass die dynamische Preisgestaltung bei frühen Gruppenspielen Preise ab 60 US-Dollar ermöglicht, während das Finale über 10.000 US-Dollar kosten kann. 

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. 

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:

PhasePreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 US-Dollar
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105–750
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 10.875 $

Was bedeutet die variable Preisgestaltung der FIFA?

Das Ticketkonzept der FIFA folgt Trends aus Sport und Unterhaltung, bei denen Preise schwanken, um Umsatz und Zuschauerzahlen zu optimieren. 

Die FIFA nutzt für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 variable und dynamische Preise. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann. 

Vor jeder Verkaufsphase legt die FIFA die Preise flexibel fest. Sobald eine Phase startet, übernimmt das dynamische Preissystem.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams bewarben sich um die 48 Startplätze, die nun alle vergeben sind. Die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

  • AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten
  • CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Ozeanien): Neuseeland
  • UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der letzten interkontinentalen und europäischen Play-offs sicherten sich ihre Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen, das im kommenden Juni beginnt.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. 

LandStadion (Stadt)Kapazität des WM-Stadions
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA. 

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. 

Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus. 

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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