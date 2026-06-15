Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.
Da das Turnier erstmals 48 Mannschaften umfasst, dürfte es größer werden denn je.
Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM-Spiele 2026
|Datum & Anpfiff
|Spieldetails
|Tickets
|11. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr
|Gruppe A: Mexiko gegen Südafrika – Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko
|Tickets
|Anpfiff: 18:00 Uhr
|Gruppe A: Südkorea – Tschechien – Stadion in Guadalajara, Mexiko
|Tickets
|12. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr
|Gruppe B: Kanada gegen Bosnien und Herzegowina – Toronto Stadium, Kanada
|Tickets
|12. Juni, Anpfiff 21:00 Uhr
|Gruppe D: USA gegen Paraguay – Los Angeles Stadium, USA
|Tickets
|13. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr
|Gruppe B: Katar – Schweiz – San Francisco Bay Area Stadium, USA
|Tickets
|13. Juni, Anpfiff 18:00 Uhr
|Gruppe C: Brasilien gegen Marokko – New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets
|13. Juni, Anpfiff 21:00 Uhr
|Gruppe C: Haiti – Schottland – Boston Stadium, USA
|Tickets
|14. Juni, Anpfiff 00:00 Uhr
|Gruppe D: Australien vs. Türkei – BC Place, Vancouver, Kanada
|Tickets
|14. Juni, Anpfiff 12 Uhr
|Gruppe E: Deutschland – Curaçao – Houston Stadium, USA
|Tickets
|14. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr
|Gruppe F: Niederlande vs. Japan – Dallas Stadium, USA
|Tickets
|14. Juni, Anpfiff 18:00 Uhr
|Gruppe E: Elfenbeinküste gegen Ecuador – Philadelphia Stadium, USA
|Tickets
WM 2026: So sichern Sie sich Ihre Tickets Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?
Bis heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – offiziell beendet.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.
WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr
Kann ich Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt kaufen?
Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und startete am 2. April erneut.
Internationale Fans sowie Einwohner der USA und Kanadas nutzen das Ticketportal auf der FIFA-Website.
Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wiedereröffnet wurde, um lokale Verkäufe sicher abzuwickeln.
Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen.
Lesen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Seite.
Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?
Die FIFA erklärte, dass dynamische Preise die Tickets für frühe Gruppenspiele ab 60 US-Dollar setzen, das Finale aber über 10.000 US-Dollar kosten kann.
Wahrscheinlich schwanken die Preise während der verschiedenen Verkaufsphasen.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:
|Phase
|Ticketpreisspanne
|Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)
|60–620 $
|Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos)
|75–2.735
|Runde der letzten 32
|105 $ – 750 $
|Achtelfinale
|170 $ – 980 $
|Viertelfinale
|275 $ – 1.775 $
|Halbfinale
|420 $ – 3.295 $
|Finale
|2.030 $ – 10.875 $
Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?
Die FIFA richtet ihr Ticketkonzept nach Trends in Sport und Unterhaltung aus, bei denen sich Preise an Nachfrage und Verfügbarkeit anpassen.
Für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 setzt die FIFA auf variable und dynamische Preise, sodass die Kosten je nach Nachfrage und Verfügbarkeit in den verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.
Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann.
Bei der variablen Preisgestaltung legt die FIFA die Preise flexibel fest, bevor sie die Tickets in der jeweiligen Verkaufsphase anbietet. Die dynamische Preisgestaltung greift, sobald eine Verkaufsphase startet.
Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?
Insgesamt 211 Teams traten zur 23. FIFA-Weltmeisterschaft an, alle 48 Plätze für Nationalmannschaften sind nun vergeben. Auch die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind automatisch dabei.
Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:
- AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
- CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
- CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten
- CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Ozeanien): Neuseeland
- UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei
Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der interkontinentalen und europäischen Playoffs sicherten sich die letzten Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen. Der Anpfiff erfolgt im kommenden Juni.
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA).
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität des WM-Stadions
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Mexiko
|Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren richten das Turnier in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten aus.
In Nordamerika finden über 34 Tage hinweg 104 Spiele statt.
Zum ersten Mal nehmen 48 Mannschaften teil. Drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus.
Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle