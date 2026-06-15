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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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So sichern Sie sich Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Ein Leitfaden zu Last-Minute-Verkäufen, Tickets aus dem Sekundärmarkt, qualifizierten Mannschaften, Spielplänen und mehr

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Alles, was Sie wissen müssen, um sich Ihre WM-Tickets zu sichern – darunter Bezugsquellen, Ticketpreise und vieles mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.

Da das Turnier erstmals 48 Mannschaften umfasst, dürfte es größer werden denn je.

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Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM-Spiele 2026

Datum & AnpfiffSpieldetailsTickets
11. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe A: Mexiko gegen Südafrika – Mexiko-Stadt-Stadion, MexikoTickets
Anpfiff: 18:00 UhrGruppe A: Südkorea – Tschechien – Stadion in Guadalajara, MexikoTickets
12. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe B: Kanada gegen Bosnien und Herzegowina – Toronto Stadium, KanadaTickets
12. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe D: USA gegen Paraguay – Los Angeles Stadium, USATickets
13. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe B: Katar – Schweiz – San Francisco Bay Area Stadium, USATickets
13. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe C: Brasilien gegen Marokko – New York New Jersey Stadium, USATickets
13. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe C: Haiti – Schottland – Boston Stadium, USATickets
14. Juni, Anpfiff 00:00 UhrGruppe D: Australien vs. Türkei – BC Place, Vancouver, KanadaTickets
14. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe E: Deutschland – Curaçao – Houston Stadium, USATickets
14. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe F: Niederlande vs. Japan – Dallas Stadium, USATickets
14. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe E: Elfenbeinküste gegen Ecuador – Philadelphia Stadium, USATickets
14. Juni, Anpfiff 21 UhrGruppe F: Schweden – Tunesien – Monterrey-Stadion, MexikoTickets15. Juni, Anpfiff 12:00 UhrGruppe H: Spanien gegen Kap Verde – Atlanta Stadium, USATickets15. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe G: Belgien – Ägypten – Seattle Stadium, USATickets15. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe H: Saudi-Arabien – Uruguay – Miami Stadium, USATickets15. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G: Iran – Neuseeland – Los Angeles Stadium, USATickets16. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe I: Frankreich gegen Senegal – New York New Jersey Stadium, USATickets16. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe I: Irak – Norwegen – Boston Stadium, USATicketsAnpfiff 21:00 UhrGruppe J: Argentinien – Algerien – Kansas City Stadium, USATickets17. Juni, Anpfiff 00:00 UhrGruppe J: Österreich gegen Jordanien – San Francisco Bay Area Stadium, USATickets17. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe L: Ghana vs. Panama – Toronto Stadium, KanadaTickets17. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe L: England gegen Kroatien – Dallas Stadium, USATicketsAnpfiff 21:00 UhrGruppe K: Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium, USATickets18. Juni, Anpfiff um 00:00 UhrGruppe K: Usbekistan gegen Kolumbien – Stadion in Mexiko-Stadt, MexikoTickets18. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe A: Tschechien – Südafrika – Atlanta Stadium, USATickets18. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe B: Schweiz – Bosnien und Herzegowina – Los Angeles Stadium, USATickets18. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe B: Kanada gegen Katar – BC Place Vancouver, KanadaTicketsAnpfiff 21:00 UhrGruppe A: Mexiko gegen Südkorea – Estadio Guadalajara, MexikoTickets19. Juni, Anpfiff 13:30 UhrGruppe C: Brasilien – Haiti – Philadelphia Stadium, USATicketsAnpfiff 16:00 UhrGruppe C: Schottland – Marokko – Boston Stadium, USATickets19. Juni, Anpfiff 19:00 UhrGruppe D: Türkei – Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium, USATickets19. Juni, Anpfiff 23:00 UhrGruppe D: USA gegen Australien – Seattle Stadium, USATickets20. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe E: Deutschland – Elfenbeinküste – Toronto Stadium, KanadaTickets20. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe E: Ecuador – Curaçao – Kansas City Stadium, USATickets20. Juni, Anpfiff 19:00 UhrGruppe F: Niederlande – Schweden – Houston Stadium, USATickets20. Juni, Anpfiff 23:00 UhrGruppe F: Tunesien – Japan – Monterrey-Stadion, MexikoTickets21. Juni, Anpfiff 12:00 UhrGruppe H: Uruguay gegen Kap Verde – Miami Stadium, USATickets21. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe H: Spanien gegen Saudi-Arabien – Atlanta Stadium, USATickets21. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe G: Belgien – Iran – Los Angeles Stadium, USATickets21. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G: Neuseeland – Ägypten – BC Place, Vancouver, KanadaTickets22. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe I: Norwegen – Senegal – New York New Jersey Stadium, USATickets22. Juni, Anpfiff 17:00 UhrGruppe I: Frankreich gegen Irak – Philadelphia Stadium, USATickets22. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe J: Argentinien – Österreich – Dallas Stadium, USATickets23. Juni, Anpfiff 0:00 UhrGruppe J: Jordanien – Algerien – San Francisco Bay Area Stadium, USATickets23. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe L: England gegen Ghana – Boston Stadium, USATicketsAnpfiff 19:00 UhrGruppe L: Panama vs. Kroatien – Toronto Stadium, KanadaTickets23. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe K: Portugal gegen Usbekistan – Houston Stadium, USATickets24. Juni, Anpfiff um 00:00 UhrGruppe K: Kolumbien gegen DR Kongo – Guadalajara-Stadion, MexikoTickets24. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe C: Schottland – Brasilien – Miami Stadium, USATicketsAnpfiff 15:00 UhrGruppe C: Marokko vs. Haiti – Atlanta Stadium, USATicketsAnpfiff: 15:00 UhrGruppe B: Schweiz gegen Kanada – BC Place Vancouver, KanadaTicketsAnpfiff 18:00 UhrGruppe B: Bosnien und Herzegowina gegen Katar – Seattle Stadium, USATickets24. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe A: Tschechische Republik – Mexiko – Mexiko-Stadt-Stadion, MexikoTickets25. Juni, Anpfiff 0:00 UhrGruppe A: Südafrika gegen Südkorea – Stadion in Monterrey, MexikoTickets25. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe E: Curaçao gegen Elfenbeinküste – Philadelphia Stadium, USATickets25. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe E: Ecuador gegen Deutschland – New York New Jersey Stadium, USATicketsAnpfiff 19:00 UhrGruppe F: Japan – Schweden – Dallas Stadium, USATickets25. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe F: Tunesien – Niederlande – Kansas City Stadium, USATicketsAnpfiff 00:00 Uhr (26. Juni ET)Gruppe D: Türkei gegen USA – Los Angeles Stadium, USATickets25. Juni, Anpfiff 2 Uhr (26. Juni ET)Gruppe D: Paraguay gegen Australien – San Francisco Bay Area Stadium, USATickets26. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe I: Norwegen gegen Frankreich – Boston Stadium, USATicketsAnpfiff 18:00 UhrGruppe I: Senegal gegen Irak – Toronto Stadium, KanadaTickets27. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe H: Kap Verde – Saudi-Arabien – Houston Stadium, USATicketsAnpfiff 15:00 UhrGruppe H: Uruguay gegen Spanien – Guadalajara-Stadion, MexikoTicketsAnpfiff 18:00 UhrGruppe G: Neuseeland – Belgien – BC Place, Vancouver, KanadaTickets27. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G: Ägypten – Iran – Seattle Stadium, USATickets27. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe L: Panama – England – New York New Jersey Stadium, USATickets27. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe L: Kroatien gegen Ghana – Philadelphia Stadium, USATickets28. Juni – 3. Juli, verschiedene AnstoßzeitenRunde der letzten 32: Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe + die 8 besten Drittplatzierten – Alle Austragungsorte (außer GDL & MTY)Tickets4. Juli – 7. Juli, verschiedene SpielzeitenAchtelfinale: TBC – Vancouver, Seattle, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New JerseyTickets9. Juli – 11. Juli, verschiedene SpielzeitenViertelfinale: TBC – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTickets14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 UhrHalbfinale: TBC – Dallas Stadium (Arlington) & Atlanta Stadium (Atlanta)Tickets18. Juli, Anpfiff 15:00 UhrSpiel um Platz 3: TBC – Miami Stadium, USATickets19. Juli, Anpfiff 15:00 UhrFinale: TBC – New York New Jersey Stadium, USATickets

WM 2026: So sichern Sie sich Ihre Tickets Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Bis heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – offiziell beendet

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

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Kann ich Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und startete am 2. April erneut. 

Internationale Fans sowie Einwohner der USA und Kanadas nutzen das Ticketportal auf der FIFA-Website.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wiedereröffnet wurde, um lokale Verkäufe sicher abzuwickeln.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen. 

Lesen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Seite.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass dynamische Preise die Tickets für frühe Gruppenspiele ab 60 US-Dollar setzen, das Finale aber über 10.000 US-Dollar kosten kann. 

Wahrscheinlich schwanken die Preise während der verschiedenen Verkaufsphasen. 

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:

PhaseTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735
Runde der letzten 32105 $ – 750 $
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 10.875 $

Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?

Die FIFA richtet ihr Ticketkonzept nach Trends in Sport und Unterhaltung aus, bei denen sich Preise an Nachfrage und Verfügbarkeit anpassen. 

Für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 setzt die FIFA auf variable und dynamische Preise, sodass die Kosten je nach Nachfrage und Verfügbarkeit in den verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann. 

Bei der variablen Preisgestaltung legt die FIFA die Preise flexibel fest, bevor sie die Tickets in der jeweiligen Verkaufsphase anbietet. Die dynamische Preisgestaltung greift, sobald eine Verkaufsphase startet.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams traten zur 23. FIFA-Weltmeisterschaft an, alle 48 Plätze für Nationalmannschaften sind nun vergeben. Auch die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

  • AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten
  • CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Ozeanien): Neuseeland
  • UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der interkontinentalen und europäischen Playoffs sicherten sich die letzten Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen. Der Anpfiff erfolgt im kommenden Juni.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA). 

LandStadion (Stadt)Kapazität des WM-Stadions
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren richten das Turnier in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten aus. 

In Nordamerika finden über 34 Tage hinweg 104 Spiele statt. 

Zum ersten Mal nehmen 48 Mannschaften teil. Drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus. 

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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