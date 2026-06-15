Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurück und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt.

Da das Turnier erstmals 48 Mannschaften umfasst, dürfte es größer werden denn je.

Vollständiger Spielplan der bevorstehenden WM-Spiele 2026

Datum & Anpfiff Spieldetails Tickets 11. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr Gruppe A: Mexiko gegen Südafrika – Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko Tickets Anpfiff: 18:00 Uhr Gruppe A: Südkorea – Tschechien – Stadion in Guadalajara, Mexiko Tickets 12. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr Gruppe B: Kanada gegen Bosnien und Herzegowina – Toronto Stadium, Kanada Tickets 12. Juni, Anpfiff 21:00 Uhr Gruppe D: USA gegen Paraguay – Los Angeles Stadium, USA Tickets 13. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr Gruppe B: Katar – Schweiz – San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets 13. Juni, Anpfiff 18:00 Uhr Gruppe C: Brasilien gegen Marokko – New York New Jersey Stadium, USA Tickets 13. Juni, Anpfiff 21:00 Uhr Gruppe C: Haiti – Schottland – Boston Stadium, USA Tickets 14. Juni, Anpfiff 00:00 Uhr Gruppe D: Australien vs. Türkei – BC Place, Vancouver, Kanada Tickets 14. Juni, Anpfiff 12 Uhr Gruppe E: Deutschland – Curaçao – Houston Stadium, USA Tickets 14. Juni, Anpfiff 15:00 Uhr Gruppe F: Niederlande vs. Japan – Dallas Stadium, USA Tickets 14. Juni, Anpfiff 18:00 Uhr Gruppe E: Elfenbeinküste gegen Ecuador – Philadelphia Stadium, USA Tickets

WM 2026: So sichern Sie sich Ihre Tickets Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

14. Juni, Anpfiff 21 UhrGruppe F:– Monterrey-Stadion, Mexiko Tickets 15. Juni, Anpfiff 12:00 UhrGruppe H:– Atlanta Stadium, USA Tickets 15. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe G:– Seattle Stadium, USA Tickets 15. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe H:– Miami Stadium, USA Tickets 15. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G:– Los Angeles Stadium, USA Tickets 16. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe I:– New York New Jersey Stadium, USA Tickets 16. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe I:– Boston Stadium, USA Tickets Anpfiff 21:00 UhrGruppe J:– Kansas City Stadium, USA Tickets 17. Juni, Anpfiff 00:00 UhrGruppe J:– San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets 17. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe L:– Toronto Stadium, Kanada Tickets 17. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe L:– Dallas Stadium, USA Tickets Anpfiff 21:00 UhrGruppe K:– Houston Stadium, USA Tickets 18. Juni, Anpfiff um 00:00 UhrGruppe K:– Stadion in Mexiko-Stadt, Mexiko Tickets 18. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe A:– Atlanta Stadium, USA Tickets 18. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe B:– Los Angeles Stadium, USA Tickets 18. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe B:– BC Place Vancouver, Kanada Tickets Anpfiff 21:00 UhrGruppe A:– Estadio Guadalajara, Mexiko Tickets 19. Juni, Anpfiff 13:30 UhrGruppe C:– Philadelphia Stadium, USA Tickets Anpfiff 16:00 UhrGruppe C:– Boston Stadium, USA Tickets 19. Juni, Anpfiff 19:00 UhrGruppe D:– San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets 19. Juni, Anpfiff 23:00 UhrGruppe D:– Seattle Stadium, USA Tickets 20. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe E:– Toronto Stadium, Kanada Tickets 20. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe E:– Kansas City Stadium, USA Tickets 20. Juni, Anpfiff 19:00 UhrGruppe F:– Houston Stadium, USA Tickets 20. Juni, Anpfiff 23:00 UhrGruppe F:– Monterrey-Stadion, Mexiko Tickets 21. Juni, Anpfiff 12:00 UhrGruppe H:– Miami Stadium, USA Tickets 21. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe H:– Atlanta Stadium, USA Tickets 21. Juni, Anpfiff 18:00 UhrGruppe G:– Los Angeles Stadium, USA Tickets 21. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G:– BC Place, Vancouver, Kanada Tickets 22. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe I:– New York New Jersey Stadium, USA Tickets 22. Juni, Anpfiff 17:00 UhrGruppe I:– Philadelphia Stadium, USA Tickets 22. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe J:– Dallas Stadium, USA Tickets 23. Juni, Anpfiff 0:00 UhrGruppe J:– San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets 23. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe L:– Boston Stadium, USA Tickets Anpfiff 19:00 UhrGruppe L:– Toronto Stadium, Kanada Tickets 23. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe K:– Houston Stadium, USA Tickets 24. Juni, Anpfiff um 00:00 UhrGruppe K:– Guadalajara-Stadion, Mexiko Tickets 24. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe C:– Miami Stadium, USA Tickets Anpfiff 15:00 UhrGruppe C:– Atlanta Stadium, USA Tickets Anpfiff: 15:00 UhrGruppe B:– BC Place Vancouver, Kanada Tickets Anpfiff 18:00 UhrGruppe B:– Seattle Stadium, USA Tickets 24. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe A:– Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko Tickets 25. Juni, Anpfiff 0:00 UhrGruppe A:– Stadion in Monterrey, Mexiko Tickets 25. Juni, Anpfiff 13:00 UhrGruppe E:– Philadelphia Stadium, USA Tickets 25. Juni, Anpfiff 16:00 UhrGruppe E:– New York New Jersey Stadium, USA Tickets Anpfiff 19:00 UhrGruppe F:– Dallas Stadium, USA Tickets 25. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe F:– Kansas City Stadium, USA Tickets Anpfiff 00:00 Uhr (26. Juni ET)Gruppe D:– Los Angeles Stadium, USA Tickets 25. Juni, Anpfiff 2 Uhr (26. Juni ET)Gruppe D:– San Francisco Bay Area Stadium, USA Tickets 26. Juni, Anpfiff 15:00 UhrGruppe I:– Boston Stadium, USA Tickets Anpfiff 18:00 UhrGruppe I:– Toronto Stadium, Kanada Tickets 27. Juni, Anpfiff 12 UhrGruppe H:– Houston Stadium, USA Tickets Anpfiff 15:00 UhrGruppe H:– Guadalajara-Stadion, Mexiko Tickets Anpfiff 18:00 UhrGruppe G:– BC Place, Vancouver, Kanada Tickets 27. Juni, Anpfiff 21:00 UhrGruppe G:– Seattle Stadium, USA Tickets 27. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe L:– New York New Jersey Stadium, USA Tickets 27. Juni, Anpfiff 22:00 UhrGruppe L:– Philadelphia Stadium, USA Tickets 28. Juni – 3. Juli, verschiedene AnstoßzeitenRunde der letzten 32: Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe + die 8 besten Drittplatzierten – Alle Austragungsorte (außer GDL & MTY) Tickets 4. Juli – 7. Juli, verschiedene SpielzeitenAchtelfinale: TBC – Vancouver, Seattle, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New Jersey Tickets 9. Juli – 11. Juli, verschiedene SpielzeitenViertelfinale: TBC – Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Tickets 14. Juli – 15. Juli, Anpfiff 15:00 UhrHalbfinale: TBC – Dallas Stadium (Arlington) & Atlanta Stadium (Atlanta) Tickets 18. Juli, Anpfiff 15:00 UhrSpiel um Platz 3: TBC – Miami Stadium, USA Tickets 19. Juli, Anpfiff 15:00 UhrFinale: TBC – New York New Jersey Stadium, USA Tickets

Bis heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – offiziell beendet.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand: Offizieller FIFA-Wiederverkauf, Wiederverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

Kann ich Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und startete am 2. April erneut.

Internationale Fans sowie Einwohner der USA und Kanadas nutzen das Ticketportal auf der FIFA-Website.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wiedereröffnet wurde, um lokale Verkäufe sicher abzuwickeln.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen.

Lesen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Seite.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass dynamische Preise die Tickets für frühe Gruppenspiele ab 60 US-Dollar setzen, das Finale aber über 10.000 US-Dollar kosten kann.

Wahrscheinlich schwanken die Preise während der verschiedenen Verkaufsphasen.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preise:

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 10.875 $

Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?

Die FIFA richtet ihr Ticketkonzept nach Trends in Sport und Unterhaltung aus, bei denen sich Preise an Nachfrage und Verfügbarkeit anpassen.

Für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 setzt die FIFA auf variable und dynamische Preise, sodass die Kosten je nach Nachfrage und Verfügbarkeit in den verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann.

Bei der variablen Preisgestaltung legt die FIFA die Preise flexibel fest, bevor sie die Tickets in der jeweiligen Verkaufsphase anbietet. Die dynamische Preisgestaltung greift, sobald eine Verkaufsphase startet.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams traten zur 23. FIFA-Weltmeisterschaft an, alle 48 Plätze für Nationalmannschaften sind nun vergeben. Auch die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der interkontinentalen und europäischen Playoffs sicherten sich die letzten Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen. Der Anpfiff erfolgt im kommenden Juni.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA die sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA).

Land Stadion (Stadt) Kapazität des WM-Stadions Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren richten das Turnier in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten aus.

In Nordamerika finden über 34 Tage hinweg 104 Spiele statt.

Zum ersten Mal nehmen 48 Mannschaften teil. Drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind: