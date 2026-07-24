Der UEFA-Superpokal, das jährliche Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Titelverteidiger, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten kämpften die Ligue-1-Giganten im Supercup bis zum Schluss gegen Tottenham. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die PSG-Fans in Ekstase. Auch diesmal treffen die Männer von Luis Enrique wieder auf einen englischen Gegner, denn Aston Villa reist nach Österreich, um an den 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg anzuknüpfen.

GOAL informiert Sie ausführlich über die Tickets für den UEFA-Superpokal – darunter, wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA-Superpokal statt: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

UEFA Super Cup - Finale Red Bull Arena

So kaufen Sie Tickets für den UEFA-Superpokal: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

Der allgemeine Vorverkauf für den UEFA-Superpokal startete am 16. Juni auf der UEFA-Website. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni; dabei vergab die UEFA 9.000 Tickets im Losverfahren an neutrale Fans.

Jeder Verein erhielt 7.000 Tickets. Aston Villa startete seinen Verkauf am 25. Juni, PSG regelte den Vertrieb seiner Kontingente intern in der gleichen Phase.

Auch wenn die offiziellen Anmeldefristen für die breite Öffentlichkeit und die von den Vereinen organisierten Verkaufsphasen abgelaufen sind, können Interessierte noch Plätze über die UEFA-Ticket-Wiederverkaufsplattform oder geprüfte Sekundärmärkte wie Ticombo erwerben.

Wie viel kosten die Tickets für den UEFA-Supercup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

Die offiziellen Nennwerte der Tickets für den UEFA-Supercup lagen zwischen 30 € und 150 €, wobei sich die Aufteilung wie folgt darstellte:

"Fans First" (Vorratskontingente der Vereine): 30 €

Kategorie 3: 50 €

Kategorie 2: 90 €

Kategorie 1: 150 €

Barrierefreie Tickets: 30 € (inklusive kostenlosem Begleitplatz)

Beachten Sie kurz vor dem Spiel die offiziellen Ticketportale der Vereine und der UEFA, um weitere Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Sekundärmarkt-Websites wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu sehen.

Wo findet der UEFA-Superpokal: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa statt?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena (bei UEFA-Klubfußballveranstaltungen auch als "Stadion Salzburg" bekannt) ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Man eröffnete sie 2003 offiziell, und sie dient dem österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg als Heimspielstätte.

Die offizielle Kapazität liegt bei 30.188 Plätzen, doch das Stadion passt die Konfiguration je nach Wettbewerb an. Beim UEFA-Superpokal 2026 stehen 28.500 Plätze zur Verfügung.

Obwohl das Stadion erstmals ein großes UEFA-Klubfinale austrägt, fand hier bereits die EM-Gruppenphase 2008 mit allen drei Spielen Griechenlands statt.

Wer sind die jüngsten Gewinner des UEFA-Supercups?

Jahr Sieger Zweitplatzierte Ergebnis 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4:3 (n. E.) 2024 Real Madrid Atalanta 2:0 2023 Manchester City Sevilla 5:4 (n. E.) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2:0 2021 Chelsea Villarreal 6:5 (n. E.) 2020 Bayern München Sevilla 2:1 (n. V.) 2019 Liverpool Chelsea 5:4 (n. E.) 2018 Atlético Madrid Real Madrid 4:2 (n. V.) 2017 Real Madrid Manchester United 2:1 2016 Real Madrid Sevilla 3:2 (n. V.)

UEFA-Supercup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa – Alles, was Sie wissen müssen

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa – Form

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direktvergleich

PSG Letzte 2 Spiele AVL 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Aston Villa 3 - 2 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 3 - 1 Aston Villa 5 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Mannschaftsaufstellung



