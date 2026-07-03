So sichern Sie sich Tickets für das WM-Achtelfinale Argentiniens: Ticketpreise, Spielinfos zum Hard Rock Stadium, Last-Minute-Angebote und mehr

Der amtierende Weltmeister Argentinien hat sich nach einem makellosen Start in Gruppe J offiziell für die K.o.-Runde der letzten 32 qualifiziert.

Die Nachfrage nach Tickets erreicht einen neuen Höhepunkt, weil die Fans um Plätze kämpfen, um Lionel Messi und sein Team live in der K.o.-Runde in Miami zu sehen.

Wann beginnt das WM-Spiel Argentiniens in der Runde der letzten 32?

Das Achtelfinalspiel Argentiniens (Spiel 86) beginnt am Freitag, 3. Juli, um 18:00 Uhr EDT im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wo die Argentinier auf den Zweitplatzierten der Gruppe H treffen.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Miami Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Achtelfinalspiel Argentiniens kaufen?

Die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nach der Auslosung durchgeführte Zufallsauswahl – sind inzwischen abgeschlossen.

Da in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen eingingen, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die Runde der letzten 32 der WM in Argentinien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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