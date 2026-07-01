Der amtierende Weltmeister Argentinien hat sich nach einem makellosen Start in Gruppe J offiziell für die K.o.-Runde der letzten 32 qualifiziert.
Die Nachfrage nach Tickets erreicht einen neuen Höhepunkt, weil die Fans um Plätze kämpfen, um Lionel Messi und sein Team live in der K.o.-Runde in Miami zu sehen.
Wann beginnt das WM-Spiel Argentiniens in der Runde der letzten 32?
Das Achtelfinalspiel Argentiniens (Spiel 86) startet am Freitag, 3. Juli, um 18:00 Uhr EDT im Hard Rock Stadium in Miami, Florida, wo die Argentinier auf den Zweitplatzierten der Gruppe H treffen.
Wie kann man Tickets für das WM-Achtelfinalspiel Argentiniens kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.
Da in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen eingingen, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es handelt sich nicht um eine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten Tickets für die Runde der letzten 32 der WM in Argentinien?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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