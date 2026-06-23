Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoArgentinien
Miami Stadium
team-logoTBD
Book Argentina Round of 32 Tickets

Übersetzt von

So sichern Sie sich Tickets für das WM-Achtelfinale Argentiniens: Ticketpreise, Spielinformationen zum Hard Rock Stadium, Last-Minute-Angebote und mehr

SHOPPING
Tickets
Weltmeisterschaft

Argentinien steht im WM-Achtelfinale So sichern Sie sich Ihre Tickets

Der amtierende Weltmeister Argentinien hat sich nach einem makellosen Start in Gruppe J offiziell für die K.o.-Runde der letzten 32 qualifiziert.

Die Nachfrage nach Tickets erreicht einen Höhepunkt, da Fans um die letzten Plätze kämpfen, um Lionel Messi und sein Team live in der K.o.-Runde in Miami zu sehen.

Wann beginnt das WM-Spiel Argentiniens in der Runde der letzten 32?

Das Achtelfinalspiel Argentiniens (Spiel 86) startet am Freitag, 3. Juli, um 18:00 Uhr EDT im Hard Rock Stadium in Miami, Florida. Dort trifft Argentinien auf den Zweitplatzierten der Gruppe H.

Wie kann man Tickets für das WM-Achtelfinalspiel Argentiniens kaufen?

Die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nach der Auslosung folgende Zufallsauswahl – sind inzwischen beendet.

Da die Organisatoren in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit aus dem Primärverkauf inzwischen sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Runde der letzten 32 der WM in Argentinien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Stufe / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 € – 4.200 € (1.518 €)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Argentinien gegen TBC bei der Weltmeisterschaft: Alles, was Sie wissen müssen

Argentinien gegen TBC – Form

Argentinien gegen TBC: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

Argentinien gegen TBC – Tabelle

Weiterlesen

  • So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr
  • So sichern Sie sich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Preise, Infos und Details zum MetLife Stadium
  • Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?
  • Was sind die günstigsten WM-Tickets?