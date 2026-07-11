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So sichern Sie sich Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Norwegen gegen England, Argentinien gegen die Schweiz – wer erreicht neben Frankreich und Spanien das Halbfinale?

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Alles, was Sie über den Kauf von Tickets für die Viertelfinal-Spiele der Weltmeisterschaft wissen müssen

Die Spannung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt. 

Die Serie der packenden Duelle in ganz Nordamerika geht heute weiter.

Alle drei Mitausrichter sind ausgeschieden, und der fünfmalige Weltmeister Brasilien scheiterte im Achtelfinale.

Frankreich besiegte Marokko, Spanien schaltete Belgien aus. Damit stehen nur noch zwei Viertelfinals an: Norwegen gegen England und Argentinien gegen die Schweiz.

GOAL liefert Ihnen die neuesten Infos zu den WM-2026-Tickets: Wie Sie Tickets für das Viertelfinale buchen, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Tickets für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 –Jetzt buchen

Wer hat sich für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

DatumSpielpaarung (Anstoßzeit vor Ort)AustragungsortEndstand / Tickets
Donnerstag, 9. JuliFrankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET)Gillette Stadium (Boston)Frankreich gewann 2:0
Freitag, 10. JuliSpanien gegen Belgien (12 Uhr PT)SoFi Stadium (Los Angeles)Spanien gewann 2:1
Samstag, 11. JuliNorwegen gegen England (17:00 Uhr ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tickets
Samstag, 11. JuliArgentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Tickets für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 –Jetzt buchen

Wie viel kosten Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise schwanken je nach Verkaufsphase, doch die übrigen Viertelfinal-Tickets kosteten ursprünglich zwischen 275 und 1.690 US-Dollar, abhängig vom Spielort:

AustragungsortNennwertDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
Hard Rock Stadium (Miami)295 $ – 1.690 $1.955 $ – 8.500 $+Tickets
Arrowhead Stadium (Kansas City)275 $ – 1.125 $3.900 $ – 10.000 $Tickets

Was erwartet Fans im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab es einige denkwürdige Viertelfinalspiele. Die Favoriten Brasilien und Portugal schieden beide überraschend aus – Brasilien gegen Kroatien und Portugal gegen Marokko.

Frankreich setzte sich nach einem harten Duell gegen England durch, und in der berüchtigten "Schlacht von Lusail", bei der Schiedsrichter 18 Gelbe und eine Rote Karte zeigten, gewann Argentinien erst in der Verlängerung gegen die Niederlande.

Das Turnier 2026 lieferte bereits viel Drama und stellte die Auslosung auf den Kopf. Frankreich und Spanien sicherten sich schon Halbfinalplätze, doch wer folgt ihnen?

Der Favorit Brasilien verlor im Achtelfinale überraschend 1:2 gegen Erling Haalands Norwegen. Damit wartet auf die Norweger ein schweres Viertelfinale gegen England, das sich im Azteca-Stadion mit 3:2 gegen Mitgastgeber Mexiko durchsetzte.  Ebenfalls in der unteren Hälfte setzte Argentinien mit dem 3:2-Comeback gegen Ägypten ein starkes Zeichen. Nun wartet die Schweiz, die Kolumbien im Elfmeterschießen besiegte.

Dreißig Jahre nach der WM 1994 in den USA, die alle Rekorde brach, zeigt sich die erweiterte Ausgabe 2026 als größte, lauteste und unberechenbarste Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte.

Goldener Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko führt Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi die Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an. 

Spieler (Mannschaft)Anzahl der ToreNächstes Spiel – Tickets
Kylian Mbappé (Frankreich)8gegen Spanien – Tickets
Lionel Messi (Argentinien)8gegen die Schweiz – Tickets
Erling Haaland (Norwegen)7gegen England – Tickets
Harry Kane (England)6gegen Norwegen – Tickets
Ousmane Dembélé (Frankreich)5gegen Spanien – Tickets
Vinícius Júnior (Brasilien)4Ausgeschieden
Jude Bellingham (England)4gegen Norwegen – Tickets
Julián Quiñones (Mexiko)4Ausgeschieden
Ismaïla Sarr (Senegal)4Ausgeschieden
Mikel Oyarzabal (Spanien)4vs Frankreich – Tickets

Wo finden die Viertelfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Stadion (Stadt)Kapazität
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

Tickets fürdas Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026Jetzt buchen

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