So sichern Sie sich Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Norwegen gegen England, Argentinien gegen die Schweiz – wer erreicht neben Frankreich und Spanien das Halbfinale?

Die Spannung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt.

Die Serie der packenden Duelle in ganz Nordamerika geht heute weiter.

Alle drei Mitausrichter sind ausgeschieden, und der fünfmalige Weltmeister Brasilien scheiterte im Achtelfinale.

Frankreich besiegte Marokko, Spanien schaltete Belgien aus. Damit stehen nur noch zwei Viertelfinals an: Norwegen gegen England und Argentinien gegen die Schweiz.

GOAL liefert Ihnen die neuesten Infos zu den WM-2026-Tickets: Wie Sie Tickets für das Viertelfinale buchen, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wer hat sich für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Datum Spielpaarung (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Boston) Frankreich gewann 2:0 Freitag, 10. Juli Spanien gegen Belgien (12 Uhr PT) SoFi Stadium (Los Angeles) Spanien gewann 2:1 Samstag, 11. Juli Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium (Miami) Tickets Samstag, 11. Juli Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise schwanken je nach Verkaufsphase, doch die übrigen Viertelfinal-Tickets kosteten ursprünglich zwischen 275 und 1.690 US-Dollar, abhängig vom Spielort:

Austragungsort Nennwert Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis Tickets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1.690 $ 1.955 $ – 8.500 $+ Tickets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1.125 $ 3.900 $ – 10.000 $ Tickets

Was erwartet Fans im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab es einige denkwürdige Viertelfinalspiele. Die Favoriten Brasilien und Portugal schieden beide überraschend aus – Brasilien gegen Kroatien und Portugal gegen Marokko.

Frankreich setzte sich nach einem harten Duell gegen England durch, und in der berüchtigten "Schlacht von Lusail", bei der Schiedsrichter 18 Gelbe und eine Rote Karte zeigten, gewann Argentinien erst in der Verlängerung gegen die Niederlande.

Das Turnier 2026 lieferte bereits viel Drama und stellte die Auslosung auf den Kopf. Frankreich und Spanien sicherten sich schon Halbfinalplätze, doch wer folgt ihnen?

Der Favorit Brasilien verlor im Achtelfinale überraschend 1:2 gegen Erling Haalands Norwegen. Damit wartet auf die Norweger ein schweres Viertelfinale gegen England, das sich im Azteca-Stadion mit 3:2 gegen Mitgastgeber Mexiko durchsetzte. Ebenfalls in der unteren Hälfte setzte Argentinien mit dem 3:2-Comeback gegen Ägypten ein starkes Zeichen. Nun wartet die Schweiz, die Kolumbien im Elfmeterschießen besiegte.

Dreißig Jahre nach der WM 1994 in den USA, die alle Rekorde brach, zeigt sich die erweiterte Ausgabe 2026 als größte, lauteste und unberechenbarste Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte.

Goldener Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko führt Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi die Rangliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Frankreich – Tickets

Wo finden die Viertelfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?