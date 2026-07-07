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So sichern Sie sich Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Frankreich gegen Marokko, Spanien gegen Belgien, Norwegen gegen England, mögliche Paarungen und mehr

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Alles, was Sie über den Ticketverkauf für die Viertelfinalspiele wissen müssen – drei Spiele stehen bereits fest

Das Drama bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 spitzt sich zu. 

Die Achtelfinalrunde ist zur Hälfte absolviert, der Turnierbaum steht Kopf, vom 9. bis 11. Juli warten packende Duelle in ganz Nordamerika.

Alle drei Gastgeber sind ausgeschieden, und der fünfmalige Weltmeister Brasilien ist überraschend gescheitert. Dadurch hat sich der Kontext der Viertelfinals verschoben – Frankreich trifft auf Marokko, Norwegen auf England und Spanien auf Belgien.

Genau drei Viertel der Teilnehmer stehen fest und liefern packende Geschichten mit den Favoriten, während die Teams um die letzten Plätze kämpfen.

Tickets für das Viertelfinale der WM 2026 –Jetzt buchen

Wer hat sich für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

DatumSpielAustragungsortTickets
Donnerstag, 9. JuliFrankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston)Eintrittskarten
Freitag, 10. JuliSpanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles)Tickets
Samstag, 11. JuliNorwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami)Tickets
Samstag, 11. JuliArgentinien/Ägypten gegen Schweiz/KolumbienArrowhead Stadium (Kansas City)Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Heute endeten die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen, darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die anschließende Zufallsauswahl.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

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Wie viel kosten Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise schwanken je nach Verkaufsphase, doch die vier Viertelfinals kosteten ursprünglich zwischen 275 und 1.690 US-Dollar, abhängig vom Spielort:

AustragungsortNennwertDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
SoFi Stadium (Los Angeles)410 $ – 1.690 $4.760 $ – 11.500 $Tickets
Hard Rock Stadium (Miami)295 $ – 1.690 $1.955 $ – 8.500 $+Tickets
Gillette Stadium (Boston)275 $ – 1.125 $950 $ – 4.500 $Tickets
Arrowhead Stadium (Kansas City)275 $ – 1.125 $3.900 $ – 10.000 $Tickets

Was erwartet Fans im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab es einige denkwürdige Viertelfinalspiele. Die Favoriten Brasilien und Portugal schieden auf spektakuläre Weise aus – Brasilien gegen Kroatien und Portugal gegen Marokko.

Frankreich setzte sich nach einem intensiven Duell gegen England durch, und in der berüchtigten "Schlacht von Lusail", in der die Schiedsrichter einen WM-Rekord von 18 Gelben und einer Roten Karte verhängten, benötigte Argentinien die Verlängerung, um eine hartnäckige niederländische Mannschaft zu besiegen.

Das Turnier 2026 hat bereits viel Drama geliefert und den Turnierbaum auf den Kopf gestellt. 

Der Favorit Brasilien verlor überraschend 1:2 im Achtelfinale gegen Erling Haalands Norwegen und ebnet den Weg für ein titanisches Viertelfinale gegen England, das sich im Azteca-Stadion mit 3:2 gegen den Mitgastgeber Mexiko durchsetzte.  

Unterdessen zog Kylian Mbappé mit Frankreich sicher ins Viertelfinale ein und trifft nun in der Neuauflage des Halbfinales von 2022 auf das gefährliche Marokko.

Wie ihre Mitgastgeber Kanada und Mexiko scheiterten auch die USA im Achtelfinale, als Belgien in Seattle einen souveränen 4:1-Sieg über Pochettinos Mannschaft feierte. 

Dreißig Jahre nach der WM 1994 in den USA zeigt sich die erweiterte Ausgabe 2026 als größte, lauteste und unberechenbarste Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte.

Wo finden die Viertelfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Stadion (Stadt)Kapazität
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

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