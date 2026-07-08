Die Spannung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt.

Vom 9. bis 11. Juli warten in ganz Nordamerika packende Duelle.

Nachdem alle drei Mitausrichter ausgeschieden sind und der fünfmalige Weltmeister Brasilien überraschend das Aus kassiert hat, hat sich der Kontext der Viertelfinalspiele drastisch verändert – wir dürfen uns auf Frankreich gegen Marokko, Spanien gegen Belgien, Norwegen gegen England und Argentinien gegen die Schweiz freuen.

Alle vier Partien versprechen Spannung, und Sie können live im Stadion dabei sein, wenn sich die Teams um die Halbfinal-Plätze kämpfen. GOAL liefert Ihnen aktuelle Infos zu den Tickets für die WM 2026: Wie Sie Viertelfinal-Karten buchen, was sie kosten und mehr.

Wer hat sich für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Datum Spielpaarung (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Tickets Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium (Boston) Eintrittskarten Freitag, 10. Juli Spanien gegen Belgien (12 Uhr PT) SoFi Stadium (Los Angeles) Tickets Samstag, 11. Juli Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium (Miami) Tickets Samstag, 11. Juli Argentinien gegen die Schweiz (20:00 Uhr CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise schwanken je nach Verkaufsphase, doch die vier Viertelfinals kosteten ursprünglich je nach Spielort zwischen 275 und 1.690 US-Dollar, wie unten gezeigt:

Austragungsort Nennwert Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis Tickets SoFi Stadium (Los Angeles) 410 $ – 1.690 $ 4.760 $ – 11.500 $ Tickets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1.690 $ 1.955 $ – 8.500 $+ Tickets Gillette Stadium (Boston) 275 $ – 1.125 $ 950 $ – 4.500 $ Tickets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1.125 $ 3.900 $ – 10.000 $ Tickets

Was erwartet Fans im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab es einige denkwürdige Viertelfinalspiele. Die Favoriten Brasilien und Portugal schieden auf spektakuläre Weise aus – Brasilien gegen Kroatien und Portugal gegen Marokko.

Frankreich setzte sich nach einem intensiven Duell gegen England durch, und in der berüchtigten "Schlacht von Lusail", in der die Schiedsrichter einen WM-Rekord von 18 Gelben und einer Roten Karte verhängten, benötigte Argentinien die Verlängerung, um eine hartnäckige niederländische Mannschaft zu besiegen.

Das Turnier 2026 hat bereits viel Drama geliefert und den Turnierbaum komplett durcheinandergebracht.

Brasilien verlor überraschend 1:2 im Achtelfinale gegen Erling Haalands Norwegen und schied aus. Damit wartet auf die Norweger ein schweres Viertelfinale gegen England, das sich im Azteca-Stadion 3:2 gegen Mitgastgeber Mexiko durchsetzte.

Kylian Mbappé und Frankreich erreichten sicher das Viertelfinale und treffen nun auf das gefährliche Marokko.

Wie ihre Mitgastgeber Kanada und Mexiko scheiterten auch die USA im Achtelfinale, als Belgien in Seattle einen souveränen 4:1-Sieg über Pochettinos Mannschaft feierte. Die "Roten Teufel" treffen nun auf Spanien, das im iberischen Derby gegen Cristiano Ronaldos Portugal triumphierte.

Im unteren Teil des Tableaus feierte Argentinien mit dem 3:2-Sieg gegen Ägypten eines der größten Comebacks der WM-Geschichte. Die Albiceleste spielt nun gegen die Schweiz, die Kolumbien im Elfmeterschießen besiegte, um den Einzug ins Halbfinale.

Dreißig Jahre nach der WM 1994 in den USA, die alle Rekorde brach, zeigt sich die erweiterte Ausgabe 2026 als größte, lauteste und unberechenbarste Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte.

Goldener Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Lionel Messi schoss im Spiel gegen Ägypten sein achtes Turniertor und führt jetzt die WM-Torschützenliste 2026 an. Er traf damit in neun WM-Spielen in Folge; die Serie begann im Achtelfinale 2022 gegen Australien.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen die Schweiz – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 7 gegen Marokko – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 gegen England – Tickets Harry Kane (England) 6 gegen Norwegen – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Jude Bellingham (England) 4 gegen Norwegen – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 4 gegen Marokko – Tickets Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 gegen Belgien – Tickets



Lionel Messi führt die Liste der besten Torschützen aller Zeiten bei Weltmeisterschaften an, nachdem er bei sechs Turnieren (2006–2026) insgesamt 21 Tore erzielt hat.

Wo finden die Viertelfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?