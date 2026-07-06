So sichern Sie sich Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: England gegen Norwegen, Frankreich gegen Marokko, mögliche Paarungen, Stadien und mehr

Das Drama bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 spitzt sich zu.

Die Achtelfinalrunde ist zur Hälfte absolviert, der Turnierbaum steht Kopf, vom 9. bis 11. Juli warten in ganz Nordamerika mehrere spektakuläre Duelle.

Nachdem zwei der Mitausrichter ausgeschieden sind und ein fünfmaliger Weltmeister überraschend das Turnier verlassen musste, hat sich der Kontext der Viertelfinals drastisch verändert – die Partien Frankreich gegen Marokko und Norwegen gegen England stehen bereits fest.

Die Hälfte der Viertelfinalisten steht fest, doch um die übrigen Plätze kämpfen die Teams weiter.

Wer hat sich für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Donnerstag, 9. Juli Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston) Eintrittskarten Freitag, 10. Juli Portugal/Spanien gegen USA/Belgien SoFi Stadium (Los Angeles) Tickets Samstag, 11. Juli Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami) Tickets Samstag, 11. Juli Argentinien/Ägypten gegen Schweiz/Kolumbien Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets

So kaufen Sie Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Heute endeten die wichtigsten offiziellen Ticketverlosungen der WM (Visa-Vorverkauf, Early-Ticket-Verlosung und die anschließende Zufallsauswahl).

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für das Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise schwanken je nach Verkaufsphase, doch die vier Viertelfinals kosteten ursprünglich je nach Spielort zwischen 275 und 1.690 US-Dollar, wie unten gezeigt:

Austragungsort Nennwert Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis Tickets SoFi Stadium (Los Angeles) 410 $ – 1.690 $ 4.760 $ – 11.500 $ Tickets Hard Rock Stadium (Miami) 295 $ – 1.690 $ 1.955 $ – 8.500 $+ Tickets Gillette Stadium (Boston) 275 $ – 1.125 $ 950 $ – 4.500 $ Tickets Arrowhead Stadium (Kansas City) 275 $ – 1.125 $ 3.900 $ – 10.000 $ Tickets

Was erwartet Fans im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gab es einige denkwürdige Viertelfinalspiele. Die Favoriten Brasilien und Portugal schieden beide überraschend aus – Brasilien gegen Kroatien und Portugal gegen Marokko.

Frankreich setzte sich nach einem intensiven Duell gegen England durch, und in der berüchtigten "Schlacht von Lusail", bei der die Schiedsrichter 18 Gelbe und eine Rote Karte zeigten, gewann Argentinien erst nach Verlängerung gegen eine hartnäckige niederländische Mannschaft.

Das Turnier 2026 lieferte bisher viel Drama und stellte den Turnierbaum auf den Kopf.

Brasilien verlor überraschend 0:2 im Achtelfinale gegen Erling Haalands Norwegen und ist damit raus. Nun wartet ein starkes Viertelfinale gegen England auf die Skandinavier, die sich im Azteca-Stadion mit 3:2 gegen den Mit-Gastgeber Mexiko durchgesetzt haben.

Kylian Mbappé und Frankreich erreichten sicher die nächste Runde und treffen nun auf Marokko, das Kanada 3:0 besiegte.

Nach dem Aus von Kanada und Mexiko richten sich alle Augen auf die letzten Achtelfinals, die die restlichen Plätze im Star-Ensemble des Viertelfinals vergeben.

Dreißig Jahre nach der Rekord-WM 1994 in den USA zeigt die erweiterte Ausgabe 2026, dass sie die größte, lauteste und unberechenbarste Weltmeisterschaft der Geschichte ist.

Wo finden die Viertelfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?