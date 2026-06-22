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So sichern Sie sich Tickets für das Spiel USA gegen TBC: WM-Preise, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

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Die USA treffen bei der Weltmeisterschaft als Nächstes auf TBC. So sichern Sie sich Ihre Tickets

Wann beginnt das WM-Spiel USA gegen TBC?

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Weltmeisterschaft - WM Finalrunde
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Wie können Fans Tickets für das WM-Spiel USA gegen TBC kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubocD iHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

Wie viel kosten Tickets für das WM-Spiel USA gegen TBC?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Stufe / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 € – 2.800 € (1.134 €)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 € – 4.200 € (1.518 €)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

USA gegen TBC bei der Weltmeisterschaft: Alles, was Sie wissen müssen

USA gegen TBC – Form

USA gegen TBC: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

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