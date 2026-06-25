So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Südafrika gegen Kanada im Achtelfinale: WM-Preise, Infos zum Spiel in Los Angeles, Last-Minute-Angebote und mehr

In der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 schreiben Südafrika und Kanada Geschichte, wenn sie um einen Platz im Achtelfinale kämpfen.

Mitveranstalter Kanada erreichte nach einer kämpferischen Gruppenphase erstmals die K.o.-Runde. Südafrika zog durch ein 1:0 gegen Südkorea in die nächste Runde ein.

Wann ist der Anpfiff des WM-Spiels Südafrika gegen Kanada?

Das K.o.-Duell steigt im modernen Los Angeles Stadium in Inglewood, Kalifornien. Anpfiff ist am Sonntag, 28. Juni.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Südafrika gegen Kanada kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Organisatoren in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit aus dem Primärverkauf nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Südafrika gegen Kanada?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, Final-Karten kosteten bis zu 6.730 US-Dollar. Auf Sekundärmärkten liegen die Preise meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 € – 4.200 € (1.518 €) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Südafrika gegen Kanada: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Südafrika und Kanada

Südafrika gegen Kanada: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

SAF Letztes Spiel CAN 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Südafrika 2 - 0 Kanada 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Tabelle: Südafrika gegen Kanada

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