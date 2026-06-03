So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Niederlande gegen Schweden: WM-Ticketpreise, Informationen zum NRG-Stadion und mehr

Die Niederlande reisen in den Lone Star State, um dort in einem entscheidenden Spiel der Gruppe F bei der Weltmeisterschaft auf Schweden zu treffen.

Das niederländische Team führt eine Generation von Spielern an, die in Europas Top-Ligen aktiv sind. Es will seine Qualifikationsform fortsetzen und seinen Ruf als Fußballmacht festigen.

Schweden setzt auf eine starke Offensive und eine stabile Abwehr. Die Blågult wollen das NRG Stadium in eine Festung verwandeln.

GOAL liefert alle Infos zum Ticketkauf für das Spiel Niederlande gegen Schweden, etwa Verkaufsstellen, Preise und wichtige Stadiondaten.

Wann findet das Spiel Niederlande gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Houston Stadium

Spielplan der Niederlande bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Tickets 14. Juni 2026 Niederlande gegen Japan AT&T Stadium, Arlington Tickets 20. Juni 2026 Niederlande gegen Schweden NRG Stadium, Houston Tickets 26. Juni 2026 Tuninien – Niederlande Arrowhead Stadium, Kansas City Tickets

Spielplan der schwedischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spielplan Austragungsort Tickets 15. Juni 2026 Schweden gegen Tunesien Estadio BBVA, Guadalupe Tickets 20. Juni 2026 Niederlande gegen Schweden NRG Stadium, Houston Tickets 26. Juni 2026 Japan gegen Schweden AT&T Stadium, Arlington Tickets

Wie kaufe ich Tickets für Niederlande gegen Schweden?

Bis heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Verkaufsphasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien handelt es sich hierbei um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Niederlande gegen Schweden?

Die Preise schwanken je nach Kategorie und zeitlichem Abstand zum Spiel.

Für das Spiel Niederlande gegen Schweden in Houston sind die Einstiegspreise derzeit ein großer Anziehungspunkt für Fans, die dieses große europäische Duell miterleben möchten. Da zwei der europäischen Spitzenmannschaften in einem entscheidenden Spiel der Gruppe F aufeinandertreffen, wird die Nachfrage für die Partie an diesem Wochenende voraussichtlich hoch sein.

Derzeit kosten die günstigsten Tickets rund 420 bis 550 US-Dollar für Plätze in den oberen Rängen.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Preisgruppe 3 (obere Kategorie): 420–750 $

Kategorie 2 (mittlere Ebene): 800–1.300 $

Kategorie 1 (untere Ebene/Seitenlinie): 1.500 $ – 3.500 $

Hospitality/VIP: 2.300 $+

Bitte beachten Sie, dass sich diese Preise je nach Marktnachfrage ändern können. Da Houston ein wichtiger Knotenpunkt mit einer großen internationalen Gemeinschaft ist, erwarten wir eine hohe lokale Nachfrage nach einem so hochkarätigen europäischen Spiel. Preisbewusste Fans sichern sich daher frühzeitig die verfügbaren Tickets der Kategorie 3, um das Duell im NRG Stadium live zu erleben.

Bilanz der direkten Begegnungen zwischen den Niederlanden und Schweden





Wann findet das Spiel Niederlande gegen Schweden statt?

Das Spiel Niederlande gegen Schweden findet am 20. Juni im NRG Stadium in Houston statt.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet es rund 72.000 Plätze. Trotz seiner Größe sorgt die Architektur mit viel Glas und offenen Gängen für Nähe zum Spielfeld und eine lebendige Stimmung. Das Stadion richtet insgesamt sieben Partien aus, darunter ein Achtelfinale.

Das in Houston, Texas, stehende Stadion ist das erste NFL-Stadion mit einfahrbarem Dach und ermöglicht Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich.

Zwei lichtdurchlässige Stoffbahnen öffnen oder schließen das Dach in sieben Minuten und schützen die Zuschauer vor Witterung, während Tageslicht auf den Rasen fällt. Riesen-Videoleinwände in den Endzonen zählen zu den größten im Profisport und geben jedem Fan eine klare Sicht auf das Spiel.