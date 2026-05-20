Der Außenseiter Neuseeland trifft in diesem möglicherweise entscheidenden Spiel des 3. Spieltags in Gruppe G der Weltmeisterschaft 2026 auf Belgien. Das Spiel findet am 26. Juni in Vancouver, Kanada, statt. Anpfiff ist um 23:00 Uhr EST.

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Wann findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G BC Place Vancouver

Spielplan der Gruppe von Neuseeland bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Tickets Mo., 15. Juni Iran gegen Neuseeland SoFi Stadium, Kalifornien Tickets So, 21. Juni Neuseeland gegen Ägypten BC Place, Vancouver Tickets Fr, 26. Juni Neuseeland gegen Belgien BC Place, Vancouver Tickets

Belgien – WM 2026 – Gruppenspiele

Datum Spielplan Austragungsort Tickets 15. Juni 2026 Belgien gegen Ägypten Lumen Field, Seattle Tickets 21. Juni 2025 Belgien gegen Iran SoFi Stadium, Kalifornien Tickets 26. Juni 2026 Neuseeland gegen Belgien BC Place, Vancouver Tickets

Wie kaufe ich Tickets für Neuseeland gegen Belgien?

Bis heute haben die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen – stattgefunden. Wegen der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien handelt es sich hierbei um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien?

Die Preise für die Weltmeisterschaft hängen von der Kategorie des Sitzplatzes und dem Abstand zum Spieltag ab.

Für das Spiel Neuseeland gegen Belgien in Vancouver sind die Einstiegspreise derzeit der größte Anziehungspunkt für Fans mit kleinem Budget. Da die Gastgebernation im entscheidenden Gruppenfinale auf den Platz geht, wird erwartet, dass die Nachfrage zu den höchsten der Vorrunde gehören wird.

Derzeit kosten die günstigsten Plätze in den oberen Rängen rund 400 bis 550 Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Preisgruppe 3 (obere Kategorie): 400–750 $

Kategorie 2 (mittlere Ebene): 800–1.300 $

Kategorie 1 (untere Ebene/Seitenlinie): 1.500–3.500 $

Hospitality/VIP: 4.000 $+

Beachten Sie, dass sich diese Preise nach der Marktnachfrage ändern können. Vancouver gilt als beliebtes Reiseziel und ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Heimmannschaft, daher dürfte die lokale Nachfrage hoch sein. Wer das Spiel live erleben will und preisbewusst ist, sichert sich am besten frühzeitig die noch verfügbaren Tickets der Kategorie 3.

Wo findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien statt?

Das Spiel Neuseeland gegen Belgien findet im BC Place in Vancouver, Kanada, statt.

Das Stadion liegt im Stadtzentrum von Vancouver, British Columbia, und zeigt auf der riesigen, über dem Spielfeld schwebenden 4K-Videoleinwand – der zweitgrößten in Nordamerika – jedes Highlight. So sieht jeder Zuschauer Wiederholungen und das Live-Geschehen klar.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 54.000 Plätze.