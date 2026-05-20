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So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien: WM-Ticketpreise, Informationen zum BC Place und mehr

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So verfolgst du live, wie Neuseeland gegen Belgiens "Rote Teufel" antritt

Der Außenseiter Neuseeland trifft in diesem möglicherweise entscheidenden Spiel des 3. Spieltags in Gruppe G der Weltmeisterschaft 2026 auf Belgien. Das Spiel findet am 26. Juni in Vancouver, Kanada, statt. Anpfiff ist um 23:00 Uhr EST.

GOAL liefert alle Infos, die Sie brauchen, um sich Tickets für Neuseeland gegen Belgien zu sichern, einschließlich Verkaufsstellen, Ticketpreise und wichtiger Stadioninformationen.

Wann findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Spielplan der Gruppe von Neuseeland bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum

Spiel

Austragungsort

Tickets

Mo., 15. Juni

Iran gegen Neuseeland

SoFi Stadium, Kalifornien

Tickets

So, 21. Juni

Neuseeland gegen Ägypten

BC Place, Vancouver

Tickets

Fr, 26. Juni

Neuseeland gegen Belgien

BC Place, Vancouver

Tickets

Belgien – WM 2026 – Gruppenspiele

Datum

Spielplan

Austragungsort

Tickets

15. Juni 2026

Belgien gegen Ägypten

Lumen Field, Seattle

Tickets

21. Juni 2025

Belgien gegen Iran

SoFi Stadium, Kalifornien

Tickets

26. Juni 2026

Neuseeland gegen Belgien

BC Place, Vancouver

Tickets

Wie kaufe ich Tickets für Neuseeland gegen Belgien?

Bis heute haben die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen – stattgefunden. Wegen der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien handelt es sich hierbei um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien?

Die Preise für die Weltmeisterschaft hängen von der Kategorie des Sitzplatzes und dem Abstand zum Spieltag ab.

Für das Spiel Neuseeland gegen Belgien in Vancouver sind die Einstiegspreise derzeit der größte Anziehungspunkt für Fans mit kleinem Budget. Da die Gastgebernation im entscheidenden Gruppenfinale auf den Platz geht, wird erwartet, dass die Nachfrage zu den höchsten der Vorrunde gehören wird.

Derzeit kosten die günstigsten Plätze in den oberen Rängen rund 400 bis 550 Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

  • Preisgruppe 3 (obere Kategorie): 400–750 $
  • Kategorie 2 (mittlere Ebene): 800–1.300 $
  • Kategorie 1 (untere Ebene/Seitenlinie): 1.500–3.500 $
  • Hospitality/VIP: 4.000 $+

Beachten Sie, dass sich diese Preise nach der Marktnachfrage ändern können. Vancouver gilt als beliebtes Reiseziel und ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Heimmannschaft, daher dürfte die lokale Nachfrage hoch sein. Wer das Spiel live erleben will und preisbewusst ist, sichert sich am besten frühzeitig die noch verfügbaren Tickets der Kategorie 3.

Wo findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien statt?

Das Spiel Neuseeland gegen Belgien findet im BC Place in Vancouver, Kanada, statt.

Das Stadion liegt im Stadtzentrum von Vancouver, British Columbia, und zeigt auf der riesigen, über dem Spielfeld schwebenden 4K-Videoleinwand – der zweitgrößten in Nordamerika – jedes Highlight. So sieht jeder Zuschauer Wiederholungen und das Live-Geschehen klar.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 54.000 Plätze.