So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Ecuador gegen Deutschland: WM-Ticketpreise, Informationen zum MetLife Stadium und mehr

Am 25. Juni steht im MetLife Stadium in New Jersey das Abschlussspiel der WM-Gruppe E an, Ecuador trifft auf Deutschland.

Deutschland hat sich seit 1954 für jede Weltmeisterschaft qualifiziert und wurde viermal Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014).

Die Mannschaft zieht immer viel Aufmerksamkeit an, und viele Fans freuen sich darauf, sie in Nordamerika zu sehen.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für das Spiel Ecuador gegen Deutschland sichern, und nennt Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet das Spiel Ecuador gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E MetLife Stadium

Spielplan von Ecuador bei der Weltmeisterschaft 2026

Ecuador will nach einer starken Qualifikation, in der das Team Rang zwei in der CONMEBOL-Wertung belegte, den Schwung beibehalten. Diese Partien warten in Nordamerika auf die Mannschaft:

Datum Spielplan Austragungsort Tickets So, 14. Juni Elfenbeinküste gegen Ecuador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tickets Samstag, 20. Juni Ecuador gegen Curacao Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets Do, 25. Juni Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Nach zwei enttaeuschenden Ausscheidungen in der Gruppenphase in den Jahren 2018 und 2022 steht Deutschland unter Druck, bei der Weltmeisterschaft 2026 eine bessere Leistung zu zeigen. Der Spielplan fuer die Gruppe E sieht wie folgt aus:

Datum Spielplan Austragungsort Tickets So, 14. Juni Deutschland gegen Curacao NRG Stadium (Houston) Tickets Samstag, 20. Juni Deutschland gegen die Elfenbeinküste BMO Field (Toronto) Tickets Do, 25. Juni Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Wie kann man Tickets für Ecuador gegen Deutschland kaufen?

Mit dem heutigen Tag sind die grossen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschliesslich des Visa-Vorverkaufs und der fruehen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der rekordverdaechtigen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun aeusserst begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien handelt es sich hierbei um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Optionen eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Ecuador gegen Deutschland?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), Final-Karten können bis zu 6.730 $ erreichen.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Achtelfinale – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600 $ – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 150–350 $ 400–2.030

Alles, was Sie über das MetLife Stadium wissen müssen

Die Mehrzweckarena im Meadowlands Sports Complex in East Rutherford, New Jersey, steht rund acht Kilometer westlich von New York City.

Das 2010 eröffnete Stadion ersetzte das Giants Stadium und dient den NFL-Teams New York Giants und New York Jets als Heimspielstätte.

Das MetLife Stadium hat bereits mehrere Fußballspiele bei Turnieren wie dem CONCACAF Gold Cup 2011 und 2015 sowie der Copa America 2024 ausgerichtet.

Das Stadion bereitet sich auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vor und richtete Anfang dieses Jahres das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft aus, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain antrat.

Was ist vom Spiel Ecuador gegen Deutschland zu erwarten?

ECU Letzte 2 Spiele GER 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Ecuador 2 - 4 Deutschland

Ecuador 0 - 3 Deutschland 2 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2







