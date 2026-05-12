So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste: WM-Ticketpreise, Informationen zum BMO Field und mehr

Nach den Eröffnungsspielen der Gruppe E in den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Elfenbeinküste geht es über die Grenze nach Kanada zum entscheidenden Duell bei der Weltmeisterschaft 2026.
Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM 2018 und 2022 will sich die deutsche Mannschaft keinen weiteren Patzer erlauben.
Obwohl die Elfenbeinküste bei ihren letzten drei Weltmeisterschaften (2006, 2010 und 2014) jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, wird sie kein leichter Gegner sein – nicht mit Spielern wie Amad Diallo, Franck Kessie und Sebastien Haller in ihren Reihen.
GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für das Spiel in Toronto sichern, und nennt Verkaufsstellen und Preise.
Wann findet das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?
Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Bei der letzten Weltmeisterschaft in Nordamerika 1994 gewann die deutsche Mannschaft zwei Gruppenspiele und spielte einmal unentschieden. Was erwartet das Team diesmal?
Datum
Spielplan: Alle Termine und Orte auf einen Blick
Austragungsort
Tickets
So, 14. Juni
Deutschland gegen Curacao
NRG Stadium (Houston)
Samstag, 20. Juni
Deutschland gegen die Elfenbeinküste
BMO Field (Toronto)
Do, 25. Juni
Ecuador gegen Deutschland
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spielplan der Elfenbeinkueste bei der WM 2026
Die Elfenbeinküste kehrt zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 2014 auf die größte Fußballbühne zurück. Dies sind die Spiele der Gruppe E, die auf sie warten:
Datum
Spielplan
Austragungsort
Tickets
So, 14. Juni
Elfenbeinküste gegen Ecuador
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Samstag, 20. Juni
Deutschland – Elfenbeinküste
BMO Field (Toronto)
Do, 25. Juni
Curaçao gegen Elfenbeinküste
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Wie kann man Tickets für Deutschland gegen die Elfenbeinküste kaufen?
Mit dem heutigen Tag sind die grossen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschliesslich des Visa-Vorverkaufs und der fruehen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der rekordverdaechtigen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun aeusserst begrenzt.
Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
Wie viel kosten Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), Final-Karten können bis zu 6.730 $ erreichen.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
Kategorie
Gruppenphase
Achtelfinale – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250 $ – 400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800
1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3
100 $ – 200 $
200–500
600 $ – 2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400 $ – 2.030 $
Alles, was Sie über das BMO Field wissen müssen
Das BMO Field ist ein Freiluftstadion am Exhibition Place in Toronto, Ontario. Seit der Eröffnung im Jahr 2007 tragen dort regelmässig der aus der MLS bekannte Toronto FC und die kanadische Fussballnationalmannschaft ihre Spiele aus.
Von 2014 bis 2016 modernisierte man das Stadion und verlängerte das Spielfeld, um es für Canadian Football tauglich zu machen. Dadurch konnten die Toronto Argonauts zu Beginn der CFL-Saison 2016 ins BMO Field umziehen.
Das BMO Field ist eines von zwei kanadischen Stadien – das andere ist das BC Place in Vancouver –, in denen Spiele der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 stattfinden. Um eine Anforderung der FIFA zu erfüllen, erweitert man das Stadion um 17.756 temporäre Sitzplätze, wodurch sich die Kapazität für das Fußball-Großereignis in diesem Sommer auf 45.736 erhöht.
Im Mai dieses Jahres sahen 44.828 Zuschauer im Stadion das Spiel des Toronto FC gegen Lionel Messi und Inter Miami – so viele wie nie zuvor bei einer Veranstaltung in dieser Arena.