So sichern Sie sich Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste: WM-Ticketpreise, Informationen zum BMO Field und mehr

Nach den Eröffnungsspielen der Gruppe E in den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Elfenbeinküste geht es über die Grenze nach Kanada zum entscheidenden Duell bei der Weltmeisterschaft 2026.

Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM 2018 und 2022 will sich die deutsche Mannschaft keinen weiteren Patzer erlauben.

Obwohl die Elfenbeinküste bei ihren letzten drei Weltmeisterschaften (2006, 2010 und 2014) jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, wird sie kein leichter Gegner sein – nicht mit Spielern wie Amad Diallo, Franck Kessie und Sebastien Haller in ihren Reihen.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie sich Tickets für das Spiel in Toronto sichern, und nennt Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E BMO Field

Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Bei der letzten Weltmeisterschaft in Nordamerika 1994 gewann die deutsche Mannschaft zwei Gruppenspiele und spielte einmal unentschieden. Was erwartet das Team diesmal?

Datum Spielplan: Alle Termine und Orte auf einen Blick Austragungsort Tickets So, 14. Juni Deutschland gegen Curacao NRG Stadium (Houston) Tickets Samstag, 20. Juni Deutschland gegen die Elfenbeinküste BMO Field (Toronto) Tickets Do, 25. Juni Ecuador gegen Deutschland MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Spielplan der Elfenbeinkueste bei der WM 2026

Die Elfenbeinküste kehrt zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 2014 auf die größte Fußballbühne zurück. Dies sind die Spiele der Gruppe E, die auf sie warten:

Datum Spielplan Austragungsort Tickets So, 14. Juni Elfenbeinküste gegen Ecuador Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tickets Samstag, 20. Juni Deutschland – Elfenbeinküste BMO Field (Toronto) Tickets Do, 25. Juni Curaçao gegen Elfenbeinküste Lincoln Financial Field (Philadelphia) Tickets

Wie kann man Tickets für Deutschland gegen die Elfenbeinküste kaufen?

Mit dem heutigen Tag sind die grossen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschliesslich des Visa-Vorverkaufs und der fruehen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der rekordverdaechtigen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun aeusserst begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Optionen eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 $ (für bestimmte Fan-Kategorien), Final-Karten können bis zu 6.730 $ erreichen.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Achtelfinale – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 600 $ – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ – 2.030 $

Alles, was Sie über das BMO Field wissen müssen

Das BMO Field ist ein Freiluftstadion am Exhibition Place in Toronto, Ontario. Seit der Eröffnung im Jahr 2007 tragen dort regelmässig der aus der MLS bekannte Toronto FC und die kanadische Fussballnationalmannschaft ihre Spiele aus.

Von 2014 bis 2016 modernisierte man das Stadion und verlängerte das Spielfeld, um es für Canadian Football tauglich zu machen. Dadurch konnten die Toronto Argonauts zu Beginn der CFL-Saison 2016 ins BMO Field umziehen.

Das BMO Field ist eines von zwei kanadischen Stadien – das andere ist das BC Place in Vancouver –, in denen Spiele der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft 2026 stattfinden. Um eine Anforderung der FIFA zu erfüllen, erweitert man das Stadion um 17.756 temporäre Sitzplätze, wodurch sich die Kapazität für das Fußball-Großereignis in diesem Sommer auf 45.736 erhöht.

Im Mai dieses Jahres sahen 44.828 Zuschauer im Stadion das Spiel des Toronto FC gegen Lionel Messi und Inter Miami – so viele wie nie zuvor bei einer Veranstaltung in dieser Arena.

Was ist vom Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste zu erwarten?