Die Schweiz reist am kommenden Donnerstag nach Vancouver, nachdem sie sich offiziell den ersten Platz in Gruppe B gesichert und damit ihr Ticket für die Runde der letzten 32 gelöst hat.
Ein 2:1-Erfolg über Co-Gastgeber Kanada krönte die ungeschlagene Gruppenphase der Nati und zeigt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt in Topform ist.
Nun bereitet sie sich auf ein entscheidendes K.o.-Duell gegen eine der besten Drittplatzierten des Turniers vor, bei dem kein Raum für Fehler bleibt.
Wann beginnt das WM-Spiel der Schweiz im Achtelfinale?
Wie kann man Tickets für das WM-Spiel der Schweiz im Achtelfinale kaufen?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl – abgeschlossen.
Da die Organisatoren in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt nun sehr gering.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten Tickets für die WM-Runde der letzten 32 in der Schweiz?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 dynamische Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten; auf Sekundärmärkten liegen die Preise noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Stufe / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 € – 4.200 € (1.518 €)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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