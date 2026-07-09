So sichern Sie sich Tickets für das Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Mögliche Paarungen, Ticketpreise in Dallas und Atlanta, Informationen und mehr

Ein Fußballrausch erfasst Nordamerika, während die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ihr Versprechen von Dramen, Überraschungen und packenden K.o.-Duellen einlöst.

Das Turnier geht von der Achtelfinalrunde in die Viertelfinals und reduziert das Feld auf die letzten vier Teams. Fußballgroßmächte und Außenseiter kämpfen in den USA, Kanada und Mexiko um den Sieg, und die beiden Halbfinals stehen kurz bevor.

Wer Geschichte live erleben will, braucht jetzt Halbfinaltickets. Der Sekundärmarkt ist heiß, das Kontingent auf den offiziellen Kanälen schrumpft.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu Tickets, Spielorten und Spielplänen für die Halbfinals im Juli.

Wann finden die Halbfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

So kaufen Sie Tickets für das Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Heute endeten die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen, darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die anschließende Zufallsauswahl.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Was bringen die WM-Halbfinals 2026?

Die FIFA-Weltmeisterschaft kehrt zum ersten Mal seit USA 94 nach Nordamerika zurück. Vor dreißig Jahren brach dieses Turnier – trotz der damals noch geringen Popularität des Fußballs in der Region – alle Zuschauerrekorde und wurde zu einer der kommerziell erfolgreichsten Auflagen der Geschichte.

Jetzt richtet Amerika ein riesiges Turnier mit 48 Teams aus, das schon jetzt für viel Spannung sorgt. Das Feld schrumpft, denn das Turnier ist in den entscheidenden K.o.-Runden angelangt.

Das sieht ganz anders aus als 2022 in Katar, als Lionel Messi und Julián Álvarez Argentinien mit 3:0 an Kroatien vorbeiführten und Frankreich Marokkos Märchen mit 2:0 beendete. In diesem Jahr sorgt die offene Struktur für Chaos, sodass alle vier Halbfinalisten noch Chancen haben.

Der Höhepunkt der nordamerikanischen Reise rückt näher. Die beiden Halbfinalspiele finden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt:

Halbfinale 1: Dienstag, 14. Juli 2026, im Dallas Stadium (AT&T Stadium) in Arlington, Texas.

Dienstag, 14. Juli 2026, im (AT&T Stadium) in Arlington, Texas. Halbfinale 2: Mittwoch, 15. Juli 2026, im Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) in Atlanta, Georgia.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Tickets in den Austragungsstädten haben Fans jetzt die Möglichkeit, sich ihre Plätze auf dem direkten Weg zum Finale im MetLife Stadium am 19. Juli zu sichern.

Kann man Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aus zweiter Hand erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 offiziell weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz startete am 2. Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Zweitmarkt: Das Angebot ist begrenzt, und neue Tickets erscheinen nur sporadisch. Wer ein Ticket erwerben will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen, sobald Tickets auftauchen, und die Zahlungsdaten bereit halten.

Es lohnt sich auch, den Sekundärmarkt wie StubHub zu prüfen, wenn Sie nach Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 suchen. Die Preise auf diesen Plattformen richten sich nach Angebot und Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für das Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Preise für die Weltmeisterschaft 2026 unterscheiden sich je nach Kategorie:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Plätze liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1.

Diese Plätze liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Diese Plätze liegen überwiegend in der oberen Tribüne außerhalb der Kategorien 1 und 2.

überwiegend in der oberen Tribüne außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise ändern sich in den verschiedenen Verkaufsphasen. Für die beiden Halbfinalspiele lagen sie je nach Austragungsort zwischen 420 und 2.780 US-Dollar, wie unten dargestellt:

Veranstaltungsort Tickets AT&T Stadium (Dallas) 455 $ – 2.780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ – 2.565 $



Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub erhalten Fans Halbfinaltickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ab 1.181 $.

Wo finden die Halbfinalspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?