So sichern Sie sich Tickets für das Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland: Abschiedsspiel vor der WM 2026, Soldier Field in Chicago und mehr

Haben Sie noch keine Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 ergattert? Das bevorstehende Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland am 6. Juni in Chicago bietet den Fans beider Mannschaften die Gelegenheit, ihre Lieblingsspieler in Aktion zu sehen.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino will das Team im Soldier Field final einstellen.

Pochettino prüft Spieler wie Christian Pulisic, Weston McKennie und Chris Richards ein letztes Mal, bevor die WM-Kampagne am 12. Juni in Inglewood gegen Paraguay startet.

GOAL liefert Ihnen alle Ticketinformationen zum "Send-Off Match" zwischen den USA und Deutschland, einschliesslich Bezugsquellen und Preise.

Wann findet das Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland statt?

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Soldier Field

Wie kann man Tickets für das Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland kaufen?

Der öffentliche Verkauf startete am 5. Dezember 2025 über die Websites von U.S. Soccer und Soldier Field.

Der Vorverkauf hatte bereits zwei Tage zuvor, am 3. Dezember, begonnen. Er stand in erster Linie den "U.S. Soccer Insiders" zur Verfügung, wobei der Zugang vom Mitgliedschaftsstatus abhing.

Da es das letzte Vorbereitungsspiel der USMNT vor der Weltmeisterschaft 2026 ist, ist die Nachfrage nach Tickets sehr hoch.

Falls Sie über die offiziellen Kanäle keine Tickets erwerben können, sollten Sie auch bei Sekundärvermarktern wie StubHub nachsehen, die möglicherweise ebenfalls Tickets im Angebot haben.

Wie viel kosten Tickets für das Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland?

Die offiziellen Ticketpreise für das Spiel USA gegen Deutschland lagen zwischen 64 und 181+ US-Dollar. Die Preise variierten je nach Sitzplatzkategorie im Soldier Field und dem Zeitpunkt des Ticketkaufs. Die verschiedenen Sitzplatzkategorien sind wie folgt:

Ebene 400 (Oberrang): 64–95 $

Ebene 300 (Mezzanine): 95–135 $

200 Level (Club): 135 $ – 181 $

100er-Ebene (untere Tribüne): 181 $+

Besuchen Sie das Ticketportal der US-Fußball-Website für weitere Informationen und prüfen Sie Sekundärmarktplattformen wie StubHub auf aktuelle Verfügbarkeit.

Spielplan der USA für die WM 2026

Die USA wollen zum vierten Mal in Folge die K.o.-Runde erreichen. Der Spielplan der Gruppe D sieht wie folgt aus:

Datum Spielplan Austragungsort Tickets Fr, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium (Inglewood) Tickets Fr, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field (Seattle) Tickets Do, 25. Juni Turkei vs USA (19 Uhr PT) SoFi Stadium (Inglewood) Tickets

Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Nach dem frühen Aus bei der WM 2018 und der WM 2022 will die Mannschaft in Nordamerika im dritten Anlauf weiter kommen. Das ist der Spielplan der Gruppe E:

Datum Spielplan Austragungsort Tickets So, 14. Juni Deutschland gegen Curacao (12 Uhr CT) NRG Stadium (Houston) Tickets Sa, 20. Juni Deutschland gegen Elfenbeinküste (16:00 Uhr ET) BMO Field (Toronto) Tickets Do, 25. Juni Ecuador gegen Deutschland (16:00 Uhr ET) MetLife Stadium (East Rutherford) Tickets

Alles, was Sie über das Soldier Field wissen müssen

Das Soldier Field ist ein Mehrzweckstadion in Chicago. Man benannte es zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten.

Obwohl es seit seiner Eroeffnung im Jahr 1924 bereits zahlreiche Teams aus verschiedenen Sportarten beherbergt hat, sind seine derzeitigen Stammmannschaften die Chicago Bears aus der NFL und der in der MLS bekannte Verein Chicago Fire.

Neben dem Sport finden im Soldier Field regelmässig weitere Grossveranstaltungen statt. Beyonce, The Weeknd, Kendrick Lamar und Oasis gaben 2025 Konzerte in dem Stadion, Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher und Chris Brown treten dort später in diesem Jahr auf.

Das Soldier Field ist kein Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026, doch 1994 und 1999 fanden dort bereits WM-Spiele statt.