So sichern Sie sich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Spanien gegen Argentinien, Last-Minute-Angebote und Informationen zum MetLife Stadium

Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 steigt am Sonntag, 19. Juli, in New Jersey. Spanien schaltete am Dienstag Frankreich aus und trifft dort auf Titelverteidiger Argentinien, der am Mittwoch England besiegte. Die Albiceleste will als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel verteidigen.

Als das Turnier 1994 zuletzt in Nordamerika gastierte, triumphierte Brasilien. Wer gewinnt diesmal?

Der offizielle FIFA-Ticketverkauf ist beendet, und Medienberichte nennen Preise von bis zu 30.000 US-Dollar für ein Finalticket.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu den Tickets für die WM 2026, inklusive der Preise.

Wann findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sonntag, 19. Juli WM-Finale 2026: Spanien gegen Argentinien MetLife Stadium, New Jersey Tickets kaufen

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Finale 2026?

Die Preise sorgen für Diskussionen, denn für das Finale im MetLife Stadium gingen einige der teuersten WM-Tickets über den Tisch.

Offizielle Preise für das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale

Zwischen dem offiziellen Nennwert der Tickets bei der FIFA und dem Preis auf dem Sekundärmarkt liegt jedoch ein großer Unterschied.

Die offiziellen Standard-Nennwerte der FIFA lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 2.030 und 6.730 US-Dollar.

Weil die FIFA für ihren Primärbestand ein dynamisches Preismodell einführte, stiegen die Nennwerte für Premium-Sitzplätze der Kategorie 1 im FIFA-Portal auf 32.970 US-Dollar.

Das offizielle Nennwert-Stufensystem gliedert sich in vier Bereiche:

Kategorie 1 (untere Ebene, bevorzugte Seitenplätze): Ursprünglich 6.730 US-Dollar als Basis-Nennwert, wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf 32.970 US-Dollar stiegen .

Ursprünglich als Basis-Nennwert, wobei die Preise für erstklassige Plätze in der vorderen Kategorie dynamisch auf stiegen Kategorie 2 (untere und obere Ränge, Ecken/Außenbereiche): fester Nennwert von 4.210 US-Dollar.

fester Nennwert von Kategorie 3 (obere Ebene, hinter den Toren): fester Nennwert von 2.790 $.

fester Nennwert von Kategorie 4 (obere Ebene, am weitesten vom Spielfeld entfernt): Die günstigste Option kostet 2.030 $.

Sekundärmarkt und Wiederverkaufspreise

Die FIFA verzichtet darauf, die Preise auf ihrem offiziellen Zweitmarkt zu begrenzen, um Schwarzhändler nicht auf Plattformen von Drittanbietern zu drängen. Deshalb haben sich die Angebotspreise vom ursprünglichen Nennwert gelöst.

Günstigste Tickets : Wer das billigste "Einstiegsticket" sucht, um überhaupt ins Stadion zu kommen, findet Angebote für die obersten Reihen im Oberrang derzeit zwischen 8.000 und 9.775 $.

: Wer das billigste "Einstiegsticket" sucht, um überhaupt ins Stadion zu kommen, findet Angebote für die obersten Reihen im Oberrang derzeit zwischen Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis : Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuell ermittelte Durchschnittspreis für ein Endspiel-Ticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa 11.272 US-Dollar.

: Über alle Sektionen hinweg liegt der aktuell ermittelte Durchschnittspreis für ein Endspiel-Ticket auf dem Sekundärmarkt bei etwa Premium-Sitzplätze im unteren Rang: Wer einen verifizierten Sitzplatz der Kategorie 1 nahe des Spielfelds sucht, findet auf dem Sekundärmarkt regelmäßig Angebote zwischen 15.000 und über 38.000 US-Dollar.

Wie kann man Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Kann man Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt erwerben?

Wenn Sie Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 offiziell weiterverkaufen oder tauschen möchten, nutzen Sie den FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch. Der Marktplatz startete am 2. Oktober und ist über FIFA.com/tickets erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarktplatz (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub werden in letzter Minute noch Tickets für das Finale der Weltmeisterschaft 2026 verfügbar sein.

Die Preise auf diesen Plattformen richten sich nach Angebot und Nachfrage. Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.

Wo findet das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Seit 1994 verzeichnete kein WM-Finale mehr Zuschauer. Obwohl Kanada und Mexiko gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als Gastgeber auftreten, steigt das Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Die Mehrzweckarena liegt im Meadowlands Sports Complex, rund fünf Meilen westlich von New York City.

Das 2010 eröffnete Stadion ersetzte das Giants Stadium und dient den NFL-Teams New York Giants und New York Jets als Heimspielstätte.

Das MetLife Stadium hat Erfahrung mit Fußballspielen, weil dort schon Partien des CONCACAF Gold Cups 2011 und 2015 sowie der Copa América 2024 stattfanden.

Als Vorbereitung auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 fand hier im vergangenen Jahr das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft statt, bei dem Chelsea vor 81.118 Zuschauern gegen Paris Saint-Germain spielte.